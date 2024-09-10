Як приготувати баклажани в тайському стилі: рецепт оригінального салату

Тайський салат з баклажанів — це чудова суміш пікантного, гострого, кислого та солодкого, що робить його цікавим та незвичайним.

Цей тайський салат із баклажанів досить простий у приготуванні — просто запікайте кілька смужок баклажанів у духовці протягом 15–20 хвилин, потім змішайте суміш тайського червоного перцю, цибулі-шалоту, часнику, соку лайма та кінзи, зеленої цибулі, підсмаженого арахісу та трохи цукру .

Інгредієнти баклажани 4 шт. кінза (подрібнена) 1 пучок зелена цибуля (подрібнена) кілька пір'я арахіс 1/2 склянки цибуля-шалот 1 шт. гострий перець 1 шт. зубчик часнику 1 шт. цукор 1 ч. л. сік лайма 2 шт. оливкова олія сіль перець

Розріжте баклажани навпіл уздовж, потім кожну половину наріжте на довгі смужки. Натріть баклажани з усіх боків оливковою олією, потім щедро приправте сіллю та перцем. Покладіть смужки баклажанів на лист і запікайте в розігрітій до 180-200 градусів духовці протягом 15-20 хвилин, поки баклажани не підрум'яняться і не стануть м'якими. Поки баклажани смажаться, підсмажте арахіс на сухій сковороді на середньому вогні, постійно помішуючи, поки арахіс не підрум'яниться. Розріжте навпіл цибулю-шалот вздовж, потім наріжте шалот упоперек на тонкі півмісяці. Покладіть цибулю-шалот у невелику миску, потім додайте чилі, кінзу, зелену цибулю, сік лайма, часник, цукор. Збийте все до однорідної маси. Скуштуйте та відрегулюйте приправи сіллю та перцем. Коли баклажани досить охолонуть, щоб їх можна було тримати в руках, наріжте їх навпіл або на три частини. Покладіть баклажани на блюдо і збризкайте або обваляйте баклажани в заправці. Посипте зверху арахісом.

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