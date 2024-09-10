Як приготувати баклажани в тайському стилі: рецепт оригінального салату

Тайський салат з баклажанів — це чудова суміш пікантного, гострого, кислого та солодкого, що робить його цікавим та незвичайним.
Цей тайський салат із баклажанів досить простий у приготуванні — просто запікайте кілька смужок баклажанів у духовці протягом 15–20 хвилин, потім змішайте суміш тайського червоного перцю, цибулі-шалоту, часнику, соку лайма та кінзи, зеленої цибулі, підсмаженого арахісу та трохи цукру .
Інгредієнти
- баклажани
- 4 шт.
- кінза (подрібнена)
- 1 пучок
- зелена цибуля (подрібнена)
- кілька пір'я
- арахіс
- 1/2 склянки
- цибуля-шалот
- 1 шт.
- гострий перець
- 1 шт.
- зубчик часнику
- 1 шт.
- цукор
- 1 ч. л.
- сік лайма
- 2 шт.
- оливкова олія
- сіль
- перець
- Розріжте баклажани навпіл уздовж, потім кожну половину наріжте на довгі смужки. Натріть баклажани з усіх боків оливковою олією, потім щедро приправте сіллю та перцем. Покладіть смужки баклажанів на лист і запікайте в розігрітій до 180-200 градусів духовці протягом 15-20 хвилин, поки баклажани не підрум'яняться і не стануть м'якими. Поки баклажани смажаться, підсмажте арахіс на сухій сковороді на середньому вогні, постійно помішуючи, поки арахіс не підрум'яниться.
- Розріжте навпіл цибулю-шалот вздовж, потім наріжте шалот упоперек на тонкі півмісяці. Покладіть цибулю-шалот у невелику миску, потім додайте чилі, кінзу, зелену цибулю, сік лайма, часник, цукор. Збийте все до однорідної маси. Скуштуйте та відрегулюйте приправи сіллю та перцем.
- Коли баклажани досить охолонуть, щоб їх можна було тримати в руках, наріжте їх навпіл або на три частини. Покладіть баклажани на блюдо і збризкайте або обваляйте баклажани в заправці. Посипте зверху арахісом.
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