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Як приготувати баклажани з фаршем: рецепт від фудблогерки

Як приготувати баклажани з фаршем: рецепт від фудблогерки

Як приготувати баклажани з фаршем / Фото: Credits

Поділимось з вами рецептом справжньої насолоди від якої неможливо відірватися.

На сторінці фудблогерки semplicemente_buono_ вийшов новий відеорецепт у якому автор показує, як приготувати смачні та соковиті баклажани з фаршем.

Інгредієнти

Баклажан
2 шт.
Олія
5 ст.л
Сіль
Перець
Фарш
200-250 г
Цибуля
1 шт.
Часник
2 зубчики
Перець чилі
1 шт.
Томатне пюре
1 ч.л
Томатний соус
7-8 ст.л
Чебрець
Паприка
Гаряча вода
200 мл
Моцарела

Приготування:

  • Баклажани порізати та викласти на деко;
  • Змішати олію з сіллю та чорним перцем і посипати на баклажан;
  • Випікати в розігрітій до 220°C духовці приблизно 20 хвилин.
  • Трохи обсмажити цибулю до золотистого кольору;
  • Додати м'ясний фарш і все обсмажити;
  • Додати порізаний перець, часник і смажити;
  • Потім додати томатний соус, спеції та перемішати;
  • Додайте помідори, почекайте, поки вони трохи проваряться, потім зніміть з плити;
  • Скибочки баклажанів викласти у форму для запікання, полити соусом, знову накрити шматочком баклажанів і покласти фарш;
  • На кожну порцію покласти 3 шари баклажанів;
  • Зверху посипати тертою моцарелою;
  • Змішайте томатне пюре, воду, сіль, чорний перець і олію і вилийте у форму для запікання;
  • Випікати в розігрітій до 190°C духовці приблизно 20 хвилин.

Поради:

Подавати можна з рисом і йогуртовим кремом.

Надзвичайно смачна та поживна страва, яка сподобається вашій родині.

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