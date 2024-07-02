Як приготувати баклажани з фаршем: рецепт від фудблогерки

Поділимось з вами рецептом справжньої насолоди від якої неможливо відірватися.

На сторінці фудблогерки semplicemente_buono_ вийшов новий відеорецепт у якому автор показує, як приготувати смачні та соковиті баклажани з фаршем.

Інгредієнти Баклажан 2 шт. Олія 5 ст.л Сіль Перець Фарш 200-250 г Цибуля 1 шт. Часник 2 зубчики Перець чилі 1 шт. Томатне пюре 1 ч.л Томатний соус 7-8 ст.л Чебрець Паприка Гаряча вода 200 мл Моцарела

Приготування:

Баклажани порізати та викласти на деко;

Змішати олію з сіллю та чорним перцем і посипати на баклажан;

Випікати в розігрітій до 220°C духовці приблизно 20 хвилин.

Трохи обсмажити цибулю до золотистого кольору;

Додати м'ясний фарш і все обсмажити;

Додати порізаний перець, часник і смажити;

Потім додати томатний соус, спеції та перемішати;

Додайте помідори, почекайте, поки вони трохи проваряться, потім зніміть з плити;

Скибочки баклажанів викласти у форму для запікання, полити соусом, знову накрити шматочком баклажанів і покласти фарш;

На кожну порцію покласти 3 шари баклажанів;

Зверху посипати тертою моцарелою;

Змішайте томатне пюре, воду, сіль, чорний перець і олію і вилийте у форму для запікання;

Випікати в розігрітій до 190°C духовці приблизно 20 хвилин.

Поради:

Подавати можна з рисом і йогуртовим кремом.

Надзвичайно смачна та поживна страва, яка сподобається вашій родині.

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