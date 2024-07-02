Як приготувати баклажани з фаршем: рецепт від фудблогерки

Поділимось з вами рецептом справжньої насолоди від якої неможливо відірватися.
На сторінці фудблогерки semplicemente_buono_ вийшов новий відеорецепт у якому автор показує, як приготувати смачні та соковиті баклажани з фаршем.
Інгредієнти
- Баклажан
- 2 шт.
- Олія
- 5 ст.л
- Сіль
- Перець
- Фарш
- 200-250 г
- Цибуля
- 1 шт.
- Часник
- 2 зубчики
- Перець чилі
- 1 шт.
- Томатне пюре
- 1 ч.л
- Томатний соус
- 7-8 ст.л
- Чебрець
- Паприка
- Гаряча вода
- 200 мл
- Моцарела
Приготування:
- Баклажани порізати та викласти на деко;
- Змішати олію з сіллю та чорним перцем і посипати на баклажан;
- Випікати в розігрітій до 220°C духовці приблизно 20 хвилин.
- Трохи обсмажити цибулю до золотистого кольору;
- Додати м'ясний фарш і все обсмажити;
- Додати порізаний перець, часник і смажити;
- Потім додати томатний соус, спеції та перемішати;
- Додайте помідори, почекайте, поки вони трохи проваряться, потім зніміть з плити;
- Скибочки баклажанів викласти у форму для запікання, полити соусом, знову накрити шматочком баклажанів і покласти фарш;
- На кожну порцію покласти 3 шари баклажанів;
- Зверху посипати тертою моцарелою;
- Змішайте томатне пюре, воду, сіль, чорний перець і олію і вилийте у форму для запікання;
- Випікати в розігрітій до 190°C духовці приблизно 20 хвилин.
Поради:
Подавати можна з рисом і йогуртовим кремом.
Надзвичайно смачна та поживна страва, яка сподобається вашій родині.
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