Як приготувати банановий айслате: цікавий рецепт з Instagram

Смачний рецепт незвичної, ароматної та солодкої кави, який просто та швидко можна приготувати вдома.

Кавових справ майстер Bruno’s Homecafé на своїй сторінці тішить читачів смачними та оригінальними рецептами кави, смак якої – справжній ароматний вибух.

Інгредієнти Банан 1 шт. Молоко 120 мл Еспресо 1 порція

Приготування:

Додайте лід у чашку;

Залийте його холодною кавою;

Поріжте банан, закиньте його у блендер, туди ж додайте кубик льоду і молоко;

Все гарно перемішайте;

Банановий крем, що у вас вийшов, додайте зверху до кави;

Перемішайте все до однорідності.

Поради:

Молоко можете бути кокосове, мигдальне, коров’яче та інш.

Це смачна, оригінальна та холодна кава, яку хочеться пити протягом всього дня.

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