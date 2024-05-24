Як приготувати банановий пудинг з какао: смачний рецепт від фудблогерки

Якщо у вас в холодильнику завалялися банани, а їсти їх вже ніхто не хоче, можете зробити з них смачний пудинг.
Рецептом на своїй сторінці поділилась фудблогерка Giulia Caggiari, а прекрасна новина в тому, що вам не знадобиться борошно.
Інгредієнти
- Банан
- 3 шт
- Какао
- 50 г
Приготування:
- Банани перебийте у блендері або розчавіть виделкою та додайте до них какао;
- Все добре перемішайте;
- Деко застеліть пергаментом для випічки та вилийте тісто;
- Запікайте за160°C, 20 хвилин
Поради:
Якщо хочете, аби пудинг був більш солодкий, додайте до нього мед, цукор або підсолоджувач до смаку.
Цей рецепт підійде тим, хто активно займається спортом та слідкує за фігурою, а від солодкого відмовитись не може.
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