Як приготувати банановий пудинг з какао: смачний рецепт від фудблогерки

Якщо у вас в холодильнику завалялися банани, а їсти їх вже ніхто не хоче, можете зробити з них смачний пудинг.

Рецептом на своїй сторінці поділилась фудблогерка Giulia Caggiari, а прекрасна новина в тому, що вам не знадобиться борошно.

Інгредієнти Банан 3 шт Какао 50 г

Приготування:

Банани перебийте у блендері або розчавіть виделкою та додайте до них какао;

Все добре перемішайте;

Деко застеліть пергаментом для випічки та вилийте тісто;

Запікайте за160°C, 20 хвилин

Поради:

Якщо хочете, аби пудинг був більш солодкий, додайте до нього мед, цукор або підсолоджувач до смаку.

Цей рецепт підійде тим, хто активно займається спортом та слідкує за фігурою, а від солодкого відмовитись не може.

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