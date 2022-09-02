Як приготувати бельгійські вафлі: рецепт найсмачнішого сніданку

У вихідні або у святкові дні гарячі бельгійські вафлі з шоколадом, вершками чи фруктами – це традиція, яку варто подарувати своїй родині.

Покроковий рецепт бельгійських вафель, який ми публікуємо, дозволяє приготувати тісто напередодні ввечері. Якщо у вас вже буде готове тісто, процес випікання вафель не займе так багато часу. Ви можете використовувати електричну вафельницю або класичний її варіант, який нагрівається на плиті.

Складники

олія – 6 ст. л

молоко – 180 мл

сухі дріжджі – 1 ст. л.

світло-коричневий цукор – 1 ст. л.

борошно – 245 г

кукурудзяне борошно або полента – 1 ст. л. (можна замінити ложкою звичайної муки)

сіль – половина ч. л.

пахта – 240 мл (якщо ви не можете купити пахту, замініть її тією самою кількістю молока зі столовою ложкою лимонного соку або білого оцту)

яйце – 1 шт.

олія для змащування

Приготування

1. Нагрійте молоко приблизно до температури 30 градусів, потім додайте дріжджі і дрібку цукру та залиште, поки поверхня молока не вкриється крихітними бульбашками.

2. Змішайте сухі інгредієнти – борошно, кукурудзяне борошно або поленту (якщо використовуєте її) у великій мисці. До

Додайте сіль і цукор, що залишився, і перемішайте.

3. Змішайте вологі інгредієнти: збийте пахту, розтоплену олію та збите яйце. Коли дріжджі будуть готові, збийте молочну суміш, а потім обережно перемішайте все це з сухими інгредієнтами. Не перестарайтеся в перемішуванні, інакше ваші вафлі будуть жорсткими.

4. Нещільно накрийте миску рушником або чимось подібним і залиште за кімнатної температури на годину або на ніч. Можна прибрати суміш до холодильника.

5. Увімкніть духовку на мінімум – туди можна класти підготовлені вафлі, щоб вони не остигали. Злегка змастіть вафельницю олією, потім поставте її на середній чи сильний вогонь. Якщо ви користуєтеся електричною, перш ніж додавати тісто, переконайтеся, що вафельниця нагрілася.

6. Налийте стільки тіста, щоб покрити дно вафельних пластин, розподіляючи його лопаткою і пам'ятаючи, що воно підніметься під час приготування. Готуйте близько 45-60 секунд, поки нижня сторона не стане золотистою, потім переверніть форму і готуйте близько чотирьох хвилин або до золотистого кольору і хрусткої скоринки з іншого боку. Якщо у вас електрична вафельниця, дотримуйтеся інструкцій виробника.

7. Подавайте відразу або поставте в духовку, щоб вафлі не охолонули, поки ви печете решту.

Подавайте з будь-якими доповненнями, які вам подобаються.

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