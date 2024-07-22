Як приготувати безалкогольний мохіто з кавуна: рецепт від фудблогерки

Фудблогерка Dine Berrios поділилась зі своїми підписниками смачним та рецептом кавунового мохіто що освіжає.

Інгредієнти Кавун Скибочки лайма Листя м'яти Кубики льоду Sprite

Приготування:

Наріжте кавун шматочками, покладіть його в склянку з лаймом і м'ятою;

Розімніть всі інгредієнти;

Потім додайте кубики льоду та влийте Sprite.

Поради:

За бажанням можна ще додати диню

Якщо вам не подобається дуже солодкий смак, Sprite можна замінити на газовану воду.

За бажанням безалкогольний рецепт може стати алкогольним, якщо ви додасте улюблений напій.

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