Як приготувати безалкогольний мохіто з кавуна: рецепт від фудблогерки

Приготуйте ідеальний літній напій, який втамує вашу спрагу.
Фудблогерка Dine Berrios поділилась зі своїми підписниками смачним та рецептом кавунового мохіто що освіжає.
Інгредієнти
- Кавун
- Скибочки лайма
- Листя м'яти
- Кубики льоду
- Sprite
Приготування:
- Наріжте кавун шматочками, покладіть його в склянку з лаймом і м'ятою;
- Розімніть всі інгредієнти;
- Потім додайте кубики льоду та влийте Sprite.
Поради:
- За бажанням можна ще додати диню
- Якщо вам не подобається дуже солодкий смак, Sprite можна замінити на газовану воду.
За бажанням безалкогольний рецепт може стати алкогольним, якщо ви додасте улюблений напій.
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