Як приготувати білі гриби: поради і рецепт Андрія Величка

Зараз найбільш грибна пора року — любителі "тихого" полювання вибирають грибні місця, а такі "мисливці", як я, відвідують ринки та села в пошуках найкращих і найбільш свіжих грибів за приємною ціною.

Але в приготуванні страв з грибами є кілька правил, дотримання яких я вважаю обов'язковим. Розповім докладніше. Ну і традиційно, поділюся смачним рецептом.

Правило № 1

Щоб піти на збирання грибів, потрібно підготуватися. Крім зручного взуття, теплого одягу і чаю в термосі, потрібно приділити час головному — вивчити, які з них їстівні, які умовно їстівні, а які і зовсім слід оминати. В ідеалі зберегти фото і поглядати на нього, коли сумніваєтеся.

Правило № 2

Сумніваєтеся, що за гриб перед вами — в жодному разі не беріть його. Все просто — збираємо тільки знайомі гриби.

Правило № 3

Вибирайте місця збирання подалі від трас. І зрізайте без кореня не перестиглі, а більш щільні і молоді гриби. Дотримуючись цих трьох простих правил, ви гарантовано зможете зібрати безпечні гриби. Адже дуже часто ми чуємо про те, що хтось отруївся зібраними грибами. Це величезна відповідальність, і до свого здоров'я, а також здоров'я своїх близьких потрібно ставитися з максимальною увагою.

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Якщо ж вивчення їстівних грибів — не ваш сильний бік, тоді рекомендую довіритися знавцям. Наприклад, купити вже зібрані гриби в магазині або на ринку (в останньому разі знову-таки гарантії не стовідсоткові — відповідальність в будь-якому разі на покупця).

А ось і рецепт

Для початку визначімося, які гриби приготуємо. Оскільки я поважаю сезонність, а печериці та еринги доступні вже цілий рік, то приготуємо свіжі білі гриби. Це делікатесний гриб, який високо цінується кулінарами.

Взагалі, чистий білий гриб можна їсти навіть в сирому вигляді, нарізавши тонкими скибочками і окропивши винним оцтом і дорогою оливковою олією. Або іншою вашою улюбленою олією. Але я хочу дати вам один простий рецепт смачних білих грибів, які підійдуть і як гарнір до риби або м'яса, і як основна страва, з картопляним пюре або домашньою локшиною. Записуйте.

Інгредієнти:

500 г білих грибів

1 середня цибулина

кілька горошин чорного і запашного перцю

1 лавровий лист

1 чайна ложка солі

80 г вершкового масла

1 столова ложка олії

2-3 зубчики часнику

чверть стручка пекучого перцю

гілочка розмарину або чебрецю

невеликий пучок петрушки

1,5-2 столові ложки винного або будь-якого іншого легкого оцту

сіль, перець за смаком

Крок 1

Підготовка грибів. Дуже часто білі гриби (особливо в Одесі) привозять із сусідніх областей, де вони ростуть на піщаних ґрунтах. Смаку у таких грибів не так багато, як у їхніх лісових родичів. Та й пісок потрібно гарненько вимити. Тому очищаємо і промиваємо гриби. Далі, хоч білі гриби і можна вживати в сирому вигляді, але для цієї страви я рекомендую їх проварити 3-4 хвилини у добре підсоленій воді з цибулиною і спеціями — лавровим листом, чорним і запашним перцем. Перед відварюванням гриби слід порізати на 4-6 частин. Відварили — і киньте на сито, щоб підсохли.

Крок 2

На добре розпеченій сковороді, на суміші вершкового масла і олії обсмажуємо гриби. До золотистого кольору, не збавляючи вогонь. За часом це 3-4 хвилини. Приблизно на середині приготування можна додати дрібно рубаний часник (або цілі зубчики) і перець чилі. Ми не додаємо їх на самому початку, інакше вони просто згорять, не дочекавшись золотистого кольору грибів. А в самому кінці додаємо трохи винного оцту, посічену зелень петрушки і гілочку чебрецю або розмарину. Солимо до смаку — і гриби готові. Знімаємо з вогню.

Крок 3

Як їсти і з чим. Перший і найсмачніший банальний спосіб — з ложкою жирної домашньої сметани і келихом білого вина.

Але є ще варіанти. Подайте такі гриби як гарнір. Так, м'ясо і птиця з грибами — це класика. Але спробуйте подати гриби до риби — і ви будете приємно здивовані.

Як ще можна їсти гриби? Зварити домашньої локшини або італійської пасти, наприклад, тальятеле, і змішати зі смаженими грибами, додавши трохи пармезану і вершків для соковитості. А з картопляним пюре або кремовою полентою-мамалигою білі гриби стануть взагалі шедевром!

Ну і найважливіше. Такі гриби легко заготовлюються на зиму. Для цього після відварювання в воді і просушування їх потрібно просто розкласти по контейнерах невеликими порціями і відправити в морозилку. Взимку дуже навіть доречно дістати такий контейнер, дефростувати (це модний синонім слова розморозити), залишивши на ніч в холодильнику, і обсмажити, як сказано в рецепті. Виходить практично так само, як і зі свіжими грибами.

Смачного, і не їжте незнайомі гриби!

Андрій Величко — один із небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

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