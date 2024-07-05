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Як приготувати булочки з солоною начинкою: рецепт від фудблогера

Як приготувати булочки з солоною начинкою: рецепт від фудблогера

Як приготувати булочки з солоною начинкою / Фото: Credits

Немає нічого кращого, ніж дуже легка та смачна закуска на французькому хлібі, яку можна приготувати за пару хвилин.

На сторінці chefe do forno вийшло відео з цікавим рецептом "фаршированих" булочок, які стануть чудовою закускою або, навіть, сніданком до вашого столу.

Інгредієнти

Булочки
Шинка
150 г
Моцарела
150 г
Помідор
2 шт.
Петрушка
Сіль
Чорний перець
Вершковий сир
200 г

Приготування:

  • Наріжте невеликими шматочками шинку, моцарелу, помідор і петрушку;
  • Всі інгредієнти дуже добре перемішайте;
  • Додайте сіль та перець;
  • Відріжте вершечок булочки та дістаньте середину;
  • Наповніть її начинкою;
  • Потім просто накрийте скибочкою сиру і в духовку, поки булочки не підрум’яниться.

Приголомшливий вершковий смак булочки, що гарно втамує ваш апетит.

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