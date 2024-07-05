Як приготувати булочки з солоною начинкою: рецепт від фудблогера

Немає нічого кращого, ніж дуже легка та смачна закуска на французькому хлібі, яку можна приготувати за пару хвилин.
На сторінці chefe do forno вийшло відео з цікавим рецептом "фаршированих" булочок, які стануть чудовою закускою або, навіть, сніданком до вашого столу.
Інгредієнти
- Булочки
- Шинка
- 150 г
- Моцарела
- 150 г
- Помідор
- 2 шт.
- Петрушка
- Сіль
- Чорний перець
- Вершковий сир
- 200 г
Приготування:
- Наріжте невеликими шматочками шинку, моцарелу, помідор і петрушку;
- Всі інгредієнти дуже добре перемішайте;
- Додайте сіль та перець;
- Відріжте вершечок булочки та дістаньте середину;
- Наповніть її начинкою;
- Потім просто накрийте скибочкою сиру і в духовку, поки булочки не підрум’яниться.
Приголомшливий вершковий смак булочки, що гарно втамує ваш апетит.
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