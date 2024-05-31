Як приготувати часниковий хліб: смачний рецепт від фудблогерки

Цей рецепт поєднує у собі ідеально м’який хліб з ароматним часниковим маслом та сирною “шапкою”, а в результаті виходить хрумка, розплавлена, сирно-часникова досконалість.

Фудблогерку Katarina Cermelj можна назвати королевою смачних та простих рецептів, нещодавно вона опублікувала на своїй сторінці цікавий рецепт часникового хліба.

Інгредієнти Хліб Вершкове масло Оливкова олія Часник Сир пармезан Сир моцарела Петрушка Сіль Перець

Приготування:

У форму для випікання додайте часник і оливкову олію;

Запечіть часник близько 10 хв у духовці, розігрітій до 180°C;

Дістаньте запечені зубчики часнику, змішайте виделкою з вершковим маслом, перцем, сіллю та петрушкою;

Розріжте хліб навпіл і кожну половинку намастіть маслом і подрібненим часником;

Посипати пармезаном і моцарелою;

Приправте сіллю, перцем і петрушкою;

Розігрійте духовку до 190°C;

Випікайте 10-12 хвилин до золотистого кольору, щоб розплавився сир;

Поради:

Авторка не надає точної кількості продуктів, адже наголошує, що в цьому рецепті все треба робити до смаку.

Хліб стає дуже хрустким у духовці, але м’яким і пухким усередині, а часникове масло ідеально поєднується з розплавленим сиром.

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