Як приготувати часниковий хліб: смачний рецепт від фудблогерки

Цей рецепт поєднує у собі ідеально м’який хліб з ароматним часниковим маслом та сирною “шапкою”, а в результаті виходить хрумка, розплавлена, сирно-часникова досконалість.
Фудблогерку Katarina Cermelj можна назвати королевою смачних та простих рецептів, нещодавно вона опублікувала на своїй сторінці цікавий рецепт часникового хліба.
Інгредієнти
- Хліб
- Вершкове масло
- Оливкова олія
- Часник
- Сир пармезан
- Сир моцарела
- Петрушка
- Сіль
- Перець
Приготування:
- У форму для випікання додайте часник і оливкову олію;
- Запечіть часник близько 10 хв у духовці, розігрітій до 180°C;
- Дістаньте запечені зубчики часнику, змішайте виделкою з вершковим маслом, перцем, сіллю та петрушкою;
- Розріжте хліб навпіл і кожну половинку намастіть маслом і подрібненим часником;
- Посипати пармезаном і моцарелою;
- Приправте сіллю, перцем і петрушкою;
- Розігрійте духовку до 190°C;
- Випікайте 10-12 хвилин до золотистого кольору, щоб розплавився сир;
Поради:
Авторка не надає точної кількості продуктів, адже наголошує, що в цьому рецепті все треба робити до смаку.
Хліб стає дуже хрустким у духовці, але м’яким і пухким усередині, а часникове масло ідеально поєднується з розплавленим сиром.
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