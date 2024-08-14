Вареники з вишнями за рецептом Савви Лібкіна: просто й смачно

Кожна українська родина має свої секрети ліплення вареників і кожен з нас хоч раз у житті намагався їх приготувати.

На сторінці Савви Лібкіна показали, як приготувати маленькі та смачні вареники з вишнями, смак яких поверне вас у безтурботне дитинство.

Інгредієнти Борошно Сіль Цукор Молоко 1 склянка Яйця 3 шт. Оливкова олія 1 ч.л Вишня 1 кг Цукор 100 г

Приготування:

Замісіть тісто на холодному молоці. На склянку молока додайте 3 яйця та 1 ч. л оливкової олії, сіль та цукор;

Тісто замісіть доволі щільно і дайте йому полежати в плівці не менше ніж пів години;

Після цього розкачайте тісто максимально тонко і за допомогою звичайної чарки зробіть кружечки;

Поки тісто "відпочиває", почистьте вишню від кісточок і на кілограм чищеної вишні додайте 100 г цукру і залиште на годину-другу;

Потім злийте сік і вишні розкладіть на круглячки тіста;

Час ліпити вареники. Кожен кружечок тіста треба трохи "натягнути" на вишню й обережно зліпити;

Потім поставте каструлю з водою на вогонь, щоб вона закипіла і трохи підсоліть;

Далі опустіть в окріп свіжозаліплені вареники та варіть їх до закипання. Щойно вода почала кипіти, обережно за допомогою шумівки дістаньте вареники;

Підігрійте трохи вишневий сік і полийте ним вареники та й одразу подавайте до столу.

Поради:

Тісто бажано місити на білому борошні. Тут доведеться керуватися принципом "на око", оскільки у нас в країні ступінь білого борошна поки що не визначено маркуванням. Обирайте найбіліше борошно й обов’язково його просіюйте;

За бажанням ви можете додати до вареників сметану чи згущене молоко.

Майже неможливо відмовити собі у задоволенні скуштувати порцію таких смачних та ароматних вареників з вишнею.

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