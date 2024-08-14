Вареники з вишнями за рецептом Савви Лібкіна: просто й смачно

Кожна українська родина має свої секрети ліплення вареників і кожен з нас хоч раз у житті намагався їх приготувати.
На сторінці Савви Лібкіна показали, як приготувати маленькі та смачні вареники з вишнями, смак яких поверне вас у безтурботне дитинство.
Інгредієнти
- Борошно
- Сіль
- Цукор
- Молоко
- 1 склянка
- Яйця
- 3 шт.
- Оливкова олія
- 1 ч.л
- Вишня
- 1 кг
- Цукор
- 100 г
Приготування:
- Замісіть тісто на холодному молоці. На склянку молока додайте 3 яйця та 1 ч. л оливкової олії, сіль та цукор;
- Тісто замісіть доволі щільно і дайте йому полежати в плівці не менше ніж пів години;
- Після цього розкачайте тісто максимально тонко і за допомогою звичайної чарки зробіть кружечки;
- Поки тісто "відпочиває", почистьте вишню від кісточок і на кілограм чищеної вишні додайте 100 г цукру і залиште на годину-другу;
- Потім злийте сік і вишні розкладіть на круглячки тіста;
- Час ліпити вареники. Кожен кружечок тіста треба трохи "натягнути" на вишню й обережно зліпити;
- Потім поставте каструлю з водою на вогонь, щоб вона закипіла і трохи підсоліть;
- Далі опустіть в окріп свіжозаліплені вареники та варіть їх до закипання. Щойно вода почала кипіти, обережно за допомогою шумівки дістаньте вареники;
- Підігрійте трохи вишневий сік і полийте ним вареники та й одразу подавайте до столу.
Поради:
- Тісто бажано місити на білому борошні. Тут доведеться керуватися принципом "на око", оскільки у нас в країні ступінь білого борошна поки що не визначено маркуванням. Обирайте найбіліше борошно й обов’язково його просіюйте;
- За бажанням ви можете додати до вареників сметану чи згущене молоко.
Майже неможливо відмовити собі у задоволенні скуштувати порцію таких смачних та ароматних вареників з вишнею.
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