Як приготувати десерт з насіння чіа: рецепт від нутриціологині

Смачний та корисний десерт, який легко приготувати за 5 хвилин.
Насіння чіа містить велику кількість клітковини та Омега-3 жирних кислот, велику кількість білка, а також багато необхідних мінералів і антиоксидантів. Вони можуть допомогти покращити здоров’я травлення, знизити артеріальний тиск і покращити контроль рівня цукру в крові.
Нутриціологиня Dott.ssa Elena Spedicato опублікувала нове відео зі смачним та корисним рецептом десерту, який може стати ідеальним сніданком. Рецепт розрахований на одну порцію.
Інгредієнти
- Цілозернове печиво
- 2 шт.
- Нежирний грецький йогурт
- 100 г
- Кефір
- 50 мл
- Мед
- 1 ч.л
- Насіння чіа
- 2 ст.л
- Фісташкове масло
- Чорниця
Приготування:
- Печиво розмочити злегка у молоці та викласти у форму;
- Розім’яти та зробити основу десерту;
- Йогурт змішати з кефіром та додати насіння чіа;
- Ретельно все перемішати та вилити у форму на основу;
- Дати трохи застигнути;
- Фісташкове масло змішати з медом і полити зверху, потім прикрасити ягодами.
Поради:
- Якщо ви хочете побалувати себе ним на сніданок, то краще приготувати все звечора;
- Чорницю можна замінити на інші ягоди.
- Десерт має постояти кілька годин у холодильнику, а краще ніч.
Приготування дуже просте, а для зручності вам знадобиться лише невелика форма для тіста або печива.
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