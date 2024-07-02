Як приготувати десерт з насіння чіа: рецепт від нутриціологині

Смачний та корисний десерт, який легко приготувати за 5 хвилин.

Насіння чіа містить велику кількість клітковини та Омега-3 жирних кислот, велику кількість білка, а також багато необхідних мінералів і антиоксидантів. Вони можуть допомогти покращити здоров’я травлення, знизити артеріальний тиск і покращити контроль рівня цукру в крові.

Нутриціологиня Dott.ssa Elena Spedicato опублікувала нове відео зі смачним та корисним рецептом десерту, який може стати ідеальним сніданком. Рецепт розрахований на одну порцію.

Інгредієнти Цілозернове печиво 2 шт. Нежирний грецький йогурт 100 г Кефір 50 мл Мед 1 ч.л Насіння чіа 2 ст.л Фісташкове масло Чорниця

Приготування:

Печиво розмочити злегка у молоці та викласти у форму;

Розім’яти та зробити основу десерту;

Йогурт змішати з кефіром та додати насіння чіа;

Ретельно все перемішати та вилити у форму на основу;

Дати трохи застигнути;

Фісташкове масло змішати з медом і полити зверху, потім прикрасити ягодами.

Поради:

Якщо ви хочете побалувати себе ним на сніданок, то краще приготувати все звечора;

Чорницю можна замінити на інші ягоди.

Десерт має постояти кілька годин у холодильнику, а краще ніч.

Приготування дуже просте, а для зручності вам знадобиться лише невелика форма для тіста або печива.

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