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Як приготувати десерт з насіння чіа: рецепт від нутриціологині

Як приготувати десерт з насіння чіа: рецепт від нутриціологині

Як приготувати десерт з насіння чіа / Фото: Credits

Смачний та корисний десерт, який легко приготувати за 5 хвилин.

Насіння чіа містить велику кількість клітковини та Омега-3 жирних кислот, велику кількість білка, а також багато необхідних мінералів і антиоксидантів. Вони можуть допомогти покращити здоров’я травлення, знизити артеріальний тиск і покращити контроль рівня цукру в крові.

Нутриціологиня Dott.ssa Elena Spedicato опублікувала нове відео зі смачним та корисним рецептом десерту, який може стати ідеальним сніданком. Рецепт розрахований на одну порцію.

Інгредієнти

Цілозернове печиво
2 шт.
Нежирний грецький йогурт
100 г
Кефір
50 мл
Мед
1 ч.л
Насіння чіа
2 ст.л
Фісташкове масло
Чорниця

Приготування:

  • Печиво розмочити злегка у молоці та викласти у форму;
  • Розім’яти та зробити основу десерту;
  • Йогурт змішати з кефіром та додати насіння чіа;
  • Ретельно все перемішати та вилити у форму на основу;
  • Дати трохи застигнути;
  • Фісташкове масло змішати з медом і полити зверху, потім прикрасити ягодами.

Поради:

  • Якщо ви хочете побалувати себе ним на сніданок, то краще приготувати все звечора;
  • Чорницю можна замінити на інші ягоди.
  • Десерт має постояти кілька годин у холодильнику, а краще ніч.

Приготування дуже просте, а для зручності вам знадобиться лише невелика форма для тіста або печива.

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