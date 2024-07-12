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Як приготувати десерт з замороженого кавуна: розповідають фудблогери

Як приготувати десерт з замороженого кавуна: розповідають фудблогери

Як приготувати десерт з замороженого кавуна / Фото: Credits

Приготуйте надзвичайно смачний та свіжий літній десерт всього з трьох інгредієнтів.

Фудблогерка  Alexandra Truedsson на своїй сторінці показала смачний і цікавий рецепт десерту з замороженого кавуна від свого чоловіка, який захочеться відтворити вже сьогодні.

Інгредієнти

Кавун
Лайм
Мед

Приготування:

  • Наріжте кавун і заморозьте;
  • Натріть кавун на тертці в улюблений келих;
  • Зверху натріть цедру лайма та вичавіть його сік;
  • Зверху полийте медом.

Порада:

Поспішайте їсти, щоб кавун не розморозився.

Такий смачний і прохолодний десерт може стати гарною заміною магазинному морозиву.

Нещодавно ми писали про те, "Як приготувати справжній вітамінний коктейль"

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