Як приготувати десерт з замороженого кавуна: розповідають фудблогери

Приготуйте надзвичайно смачний та свіжий літній десерт всього з трьох інгредієнтів.
Фудблогерка Alexandra Truedsson на своїй сторінці показала смачний і цікавий рецепт десерту з замороженого кавуна від свого чоловіка, який захочеться відтворити вже сьогодні.
Інгредієнти
- Кавун
- Лайм
- Мед
Приготування:
- Наріжте кавун і заморозьте;
- Натріть кавун на тертці в улюблений келих;
- Зверху натріть цедру лайма та вичавіть його сік;
- Зверху полийте медом.
Порада:
Поспішайте їсти, щоб кавун не розморозився.
Такий смачний і прохолодний десерт може стати гарною заміною магазинному морозиву.
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