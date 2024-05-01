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Як приготувати домашні хотдоги в духовці

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
242 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
384
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати домашні хотдоги в духовці

Домашні хот-доги у духовці / Фото: Credits

Хрумка булочка та соковита, ароматна начинка з овочами, сосискою та сиром не залишить нікого байдужим. Дуже просто, смачно та швидко на сніданок чи вечерю. Хотдог можна взяти на роботу, у похід чи пікнік.

Інгредієнти

булочка (для хотдогів)
5 штук
сосиски
5 штук
сир твердий
250 г
кетчуп
5 ст. л.
мариновані огірки
3 шт.
морква по-корейськи
100 г
майонез
гірчиця
  1. Мариновані огірки наріжте на маленькі слайси.
  2. Твердий сир натріть на тертці.
  3. Сосиски відваріть у киплячій воді три хвилини.
  4. Булочки розріжте вздовж, але не до кінця. Акуратно розкрийте їх, змастіть кетчупом, майонезом, гірчицею. Викладіть мариновані огірки, моркву по-корейськи та сосиску. Викладіть хотдоги на деко для запікання. Змастіть зверху кетчупом та посипте тертим сиром.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 10 хвилин.

Поради:

  • Інгредієнти для хотдогу можна використовувати будь-які.

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