Як приготувати домашні хотдоги в духовці

Хрумка булочка та соковита, ароматна начинка з овочами, сосискою та сиром не залишить нікого байдужим. Дуже просто, смачно та швидко на сніданок чи вечерю. Хотдог можна взяти на роботу, у похід чи пікнік.
Інгредієнти
- булочка (для хотдогів)
- 5 штук
- сосиски
- 5 штук
- сир твердий
- 250 г
- кетчуп
- 5 ст. л.
- мариновані огірки
- 3 шт.
- морква по-корейськи
- 100 г
- майонез
- гірчиця
- Мариновані огірки наріжте на маленькі слайси.
- Твердий сир натріть на тертці.
- Сосиски відваріть у киплячій воді три хвилини.
- Булочки розріжте вздовж, але не до кінця. Акуратно розкрийте їх, змастіть кетчупом, майонезом, гірчицею. Викладіть мариновані огірки, моркву по-корейськи та сосиску. Викладіть хотдоги на деко для запікання. Змастіть зверху кетчупом та посипте тертим сиром.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 10 хвилин.
Поради:
- Інгредієнти для хотдогу можна використовувати будь-які.
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