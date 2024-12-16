Як приготувати домашні курячі ковбаски з сирною начинкою: незвичний рецепт

Домашні курячі ковбаски з сирною начинкою — ідеальний варіант для швидкого, смачного та поживного перекусу чи святкової страви. Лишень уявіть м’який курячий фарш і тягучий сир у кожному шматочку.
На сторінці olena.foodblog поділилися рецептом, як приготувати цю смакоту всього за 15 хвилин.
Інгредієнти
- Курячий фарш
- 700 г
- Яйця
- 1 шт.
- Цибуля
- 1 шт.
- Сіль
- Перець
- Спеції
- Сир
Приготування
- До курячого фаршу додайте яйце, подрібнену на тертці чи в блендері цибулю, а також сіль, перець і улюблені спеції. Наприклад, до цієї страви чудово пасуватимуть паприка, сушений часник або суміш італійських трав. Усе ретельно перемішайте до однорідної маси.
- Покладіть ложку фаршу на шматок харчової плівки, розрівняйте його, щоб утворився невеликий прямокутник.
- Посередині викладіть смужку сиру.
- За допомогою плівки, акуратно скрутіть фарш навколо сиру, формуючи ковбаску. Переконайтеся, що сир повністю закритий фаршем, щоб начинка не витекла під час приготування.
- Щільно зав’яжіть ковбаску з обох кінців плівки.
- У каструлю налийте воду та доведіть її до кипіння. Помістіть ковбаски у плівці в окріп і варіть приблизно 15 хвилин. Це дозволить фаршу добре схопитися, а сир всередині почне плавитися.
- Після варіння зніміть плівку з ковбасок і обсмажте їх на пательні з невеликою кількістю олії. Смажте до появи золотистої скоринки.
Поради:
- Для начинки обирайте сир, який добре плавиться, наприклад, моцарелу, гауду чи чедер. Якщо ви любите цікаві смаки, спробуйте додати сир із зеленню чи спеціями.
- Щоб ковбаски мали насиченіший аромат, до фаршу можна додати дрібку мускатного горіха чи тертий пармезан.
- Якщо ви не любите смажене, можете злегка запекти ковбаски в духовці, попередньо знявши плівку після відварювання.
Ця страва — чудова альтернатива магазинним ковбасам. Вона готується виключно з натуральних інгредієнтів, без шкідливих добавок і консервантів. Ви можете експериментувати зі спеціями та видами сиру, створюючи власні унікальні варіанти.
Курячі ковбаски з сирною начинкою ідеально підходять для сніданку, обіду чи вечері. Їх можна подавати з овочевими гарнірами, картопляним пюре чи навіть загорнути у лаваш і взяти з собою як перекус.
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