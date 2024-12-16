Як приготувати домашні курячі ковбаски з сирною начинкою: незвичний рецепт

Домашні курячі ковбаски з сирною начинкою — ідеальний варіант для швидкого, смачного та поживного перекусу чи святкової страви. Лишень уявіть м’який курячий фарш і тягучий сир у кожному шматочку.

На сторінці olena.foodblog поділилися рецептом, як приготувати цю смакоту всього за 15 хвилин.

Інгредієнти Курячий фарш 700 г Яйця 1 шт. Цибуля 1 шт. Сіль Перець Спеції Сир

Приготування

До курячого фаршу додайте яйце, подрібнену на тертці чи в блендері цибулю, а також сіль, перець і улюблені спеції. Наприклад, до цієї страви чудово пасуватимуть паприка, сушений часник або суміш італійських трав. Усе ретельно перемішайте до однорідної маси. Покладіть ложку фаршу на шматок харчової плівки, розрівняйте його, щоб утворився невеликий прямокутник. Посередині викладіть смужку сиру. За допомогою плівки, акуратно скрутіть фарш навколо сиру, формуючи ковбаску. Переконайтеся, що сир повністю закритий фаршем, щоб начинка не витекла під час приготування. Щільно зав’яжіть ковбаску з обох кінців плівки. У каструлю налийте воду та доведіть її до кипіння. Помістіть ковбаски у плівці в окріп і варіть приблизно 15 хвилин. Це дозволить фаршу добре схопитися, а сир всередині почне плавитися. Після варіння зніміть плівку з ковбасок і обсмажте їх на пательні з невеликою кількістю олії. Смажте до появи золотистої скоринки.

Поради:

Для начинки обирайте сир, який добре плавиться, наприклад, моцарелу, гауду чи чедер. Якщо ви любите цікаві смаки, спробуйте додати сир із зеленню чи спеціями.

Щоб ковбаски мали насиченіший аромат, до фаршу можна додати дрібку мускатного горіха чи тертий пармезан.

Якщо ви не любите смажене, можете злегка запекти ковбаски в духовці, попередньо знявши плівку після відварювання.

Ця страва — чудова альтернатива магазинним ковбасам. Вона готується виключно з натуральних інгредієнтів, без шкідливих добавок і консервантів. Ви можете експериментувати зі спеціями та видами сиру, створюючи власні унікальні варіанти.

Курячі ковбаски з сирною начинкою ідеально підходять для сніданку, обіду чи вечері. Їх можна подавати з овочевими гарнірами, картопляним пюре чи навіть загорнути у лаваш і взяти з собою як перекус.

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