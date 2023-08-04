Як приготувати домашні курячі сосиски: простий рецепт

Домашні курячі сосиски кращі за куповані і за смаком, і за складом. Їх дуже люблять діти. Сосиски можна зварити одразу, а можна зробити заготівлі, помістивши в морозильну камеру. В основі – куряче м'ясо, трохи молока та спеції. А для формування сосисок нам знадобиться харчова плівка.
Інгредієнти
- куряче філе
- 600 г
- яйце
- 1 шт.
- молоко
- 150 г
- вершкове масло
- 50 г
- мускатний горіх
- чверть ч. л.
- крохмаль
- 1 ч. л.
- сіль
- Куряче філе вимийте та обсушіть. Наріжте шматочками.
- Викладіть у блендер. Додайте яйце, м'яке вершкове масло, молоко, крохмаль, мускатний горіх та сіль.
- Збийте у блендері до однорідної маси.
- На харчову плівку викладіть приблизно дві столові ложки фаршу, щільно згорніть її, обернувши кілька разів.
- Формуйте сосиску певного розміру.
- Загорніть як цукерку, затягнувши ниткою або щільно зав'язавши краї.
- Закип'ятіть воду у каструлі. Відваріть сосиски 15 хвилин. Або просто обсмажте на сковороді з олією до рум'яної скоринки.
Поради:
- Молоко використовуйте будь-якої жирності.
- Намагайтеся щільно згортати та зав'язувати плівку, щоб не було зайвого повітря. Тоді після варіння сосиска вийде рівною і щільною.
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