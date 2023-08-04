Як приготувати домашні курячі сосиски: простий рецепт

Домашні курячі сосиски кращі за куповані і за смаком, і за складом. Їх дуже люблять діти. Сосиски можна зварити одразу, а можна зробити заготівлі, помістивши в морозильну камеру. В основі – куряче м'ясо, трохи молока та спеції. А для формування сосисок нам знадобиться харчова плівка.