Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як приготувати домашні курячі сосиски: простий рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
111 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
201
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як приготувати домашні курячі сосиски: простий рецепт

Домашні курячі сосиски / Фото: Credits

Домашні курячі сосиски кращі за куповані і за смаком, і за складом. Їх дуже люблять діти. Сосиски можна зварити одразу, а можна зробити заготівлі, помістивши в морозильну камеру. В основі – куряче м'ясо, трохи молока та спеції. А для формування сосисок нам знадобиться харчова плівка.

Інгредієнти

куряче філе
600 г
яйце
1 шт.
молоко
150 г
вершкове масло
50 г
мускатний горіх
чверть ч. л.
крохмаль
1 ч. л.
сіль
  1. Куряче філе вимийте та обсушіть. Наріжте шматочками.
  2. Викладіть у блендер. Додайте яйце, м'яке вершкове масло, молоко, крохмаль, мускатний горіх та сіль.
  3. Збийте у блендері до однорідної маси.
  4. На харчову плівку викладіть приблизно дві столові ложки фаршу, щільно згорніть її, обернувши кілька разів.
  5. Формуйте сосиску певного розміру.
  6. Загорніть як цукерку, затягнувши ниткою або щільно зав'язавши краї.
  7. Закип'ятіть воду у каструлі. Відваріть сосиски 15 хвилин. Або просто обсмажте на сковороді з олією до рум'яної скоринки.

Поради:

  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.
  • Намагайтеся щільно згортати та зав'язувати плівку, щоб не було зайвого повітря. Тоді після варіння сосиска вийде рівною і щільною.

Читайте також:

Рецепт кукурудзи з часником і сиром

Рецепт кукурудзи з часником і сиром

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
201
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація