Без цукру, барвників та консервантів: як приготувати домашній кетчуп

Як швидко та легко приготувати смачний кетчуп, який можна споживати навіть на дієті.

На сторінці Levi Jensen вийшло нове відео, як зробити домашній кетчуп без рафінованого цукру, харчових барвників, консервантів та інші добавок. На все, про все ви витратите буквально 10 хвилин.

Інгредієнти Томатна паста (натуральна) 1 склянка Часник мелений 1 ч.л Цибуля мелена 1 ч.л Сіль 1 ч.л Білий оцет 3 ст.л Кленовий сироп 2 ст.л Вода 3/4 склянки

Приготування:

З’єднати всі інгредієнти та гарно перемішати;

Варити на середньому вогні, помішуючи, 5 хвилин.

Поради:

Зберігати в холодильнику в герметичному контейнері.

Деякі страви просто неможливо уявити без кетчупу, але якщо раніше ви турбувались через його канцерогенність, тепер про це можна забути і їсти улюблену страву з кетчупом власного приготування не гіршим за магазинний.

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