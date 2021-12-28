Як приготувати домашній майонез: 4 найкращі рецепти

Майонез – обов'язкова заправка на кожному новорічному столі. Його використовують у різних салатах, зокрема в улюбленому багатьма салаті "Олів'є". Сьогодні стало модним готувати майонез удома. Ми вирішили розповісти вам кілька простих рецептів, які допоможуть створити цей популярний соус в домашніх умовах.

Майонез із жовтків

Багато господинь для приготування домашнього майонезу використовують блендер або міксер з відповідною насадкою. Ми ж пропонуємо скористатися старим добрим способом, а саме збивати майонез віничком.

Інгредієнти:

1 яєчний жовток

1/2 ч. л. гірчиці

дрібка цукру

дрібка солі

100 мл оливкової олії

1/2 ч. л. лимонного соку

Спосіб приготування

Також читайте Соуси на основі майонезу: 7 простих рецептів

Для приготування майонезу нам знадобиться один яєчний жовток, який ми добре збиваємо віничком із гірчицею, сіллю і цукром. У готову однорідну масу поступово вливаємо оливкову (можна замінити соняшниковою, а можна скомбінувати в пропорції 1:1) олію. Секрет цього майонезу в тому, що збивати його потрібно не дуже швидко і не надто повільно. Тільки-но отримана маса починає прилипати до віничка, можна вважати майонез готовим. Щоб він став світлим, але не білим (пам'ятайте, домашній майонез не буває ідеально білим, як магазинний), додайте трохи лимонного соку або яблучного або бальзамічного оцту.

Майонез з цілих яєць

www.credits

Якщо ви жінка сучасна і не хочете возитися з віничком, пропонуємо вам рецепт майонезу, який готується з допомогою блендера всього за одну хвилину.

Інгредієнти:

1 яйце

150 мл соняшникової олії

0,5 ч. л. гірчиці

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. цукру

1 ст. л. соку лимона

Спосіб приготування

Приготування домашнього майонезу в блендері – завдання доволі просте. Тут не потрібно стежити за консистенцією, кількістю олії й іншими деталями. Достатньо всі інгредієнти по черзі висипати в ємність і опустити туди насадку блендера. Секрет полягає саме в насадці, яка за короткий проміжок часу збиває інгредієнти, перетворюючи їх на потрібну нам майонезну масу.

Молочний майонез

www.credits

Буває майонез, приготований з молока. Він теж дивним чином стає густим і на смак не поступається традиційному майонезу на яйцях.

Інгредієнти:

150 мл молока 2,5 %-ної жирності

300 мл соняшникової олії

2-3 ч. л. гірчиці

1 ст. л. лимонного соку

сіль і цукор за смаком

Спосіб приготування

Молоко кімнатної температури влити в ємність для блендера. Додати соняшникову олію і збивати блендером (не міксером!) доти, доки не утвориться густа емульсія. До готової суміші додати сіль, цукор, гірчицю, сік лимона і збивати ще 5 секунд. Дивовижно, але навіть без яєць виходить справжній майонез.

Майонез з перепелиних яєць

www.credits

Гурмани люблять експериментувати і готують майонез на перепелиних яйцях. Його рецепт теж доволі простий.

Інгредієнти

6 перепелиних яєць

150 мл соняшникової олії

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. цукру

0,5 ч. л. гірчиці

дрібка чорного меленого перцю

1 ст. л. соку лимона

зелень за смаком

Спосіб приготування

Яйця, сіль, цукор, гірчицю і перець змішуємо і збиваємо блендером протягом хвилини. Потім потроху додаємо олію доти, доки майонез не загусне. До готового майонезу додаємо сік лимона, ще раз збиваємо і змішуємо із зеленню. Отриману суміш ставимо в холодильник, щоб вона загусла. Відмінність цього рецепту від стандартного майонезу тільки в тому, що використовуються не курячі, а перепелині яйця. Кажуть, вони більш ніжні і корисні. Але тут вже краще покладатися на власний смак.

Господині на замітку

Аби майонез вийшов густим і смачним, дуже важливо, щоб всі інгредієнти, що використовуються для його приготування, були свіжими і кімнатної температури.

Також читайте Три рецепти гуакамоле: як вибирати та готувати авокадо

Якщо ви бажаєте отримати більш гострий майонез, можна замінити традиційну гірчицю гірчичним порошком. Вона додасть пікантності смаку.

Якщо не хочете, щоб ваш майонез гірчив, краще скомбінувати оливкову і соняшникову олію, оскільки оливкова олія може давати гіркоту.

Густота майонезу залежить від того, скільки соняшникової олії ви в нього наллєте. Але знайте, якщо майонез вийшов дуже густим, можна легко виправити ситуацію. Для цього додайте до вашої готової маси трохи води кімнатної температури і знову перемішайте.

І пам'ятайте про те, що домашній майонез можна зберігати в холодильнику не більше 4 діб. Якщо майонез вийшов смачним, вітаємо – ви все зробили правильно.

Читайте також: Майонез домашній VS магазинний, який вибрати, як приготувати, в чому користь і шкода