Як приготувати домашній майонез: 4 найкращі рецепти

Домашній майонез / © www.credits

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Майонез із жовтків

Багато господинь для приготування домашнього майонезу використовують блендер або міксер з відповідною насадкою. Ми ж пропонуємо скористатися старим добрим способом, а саме збивати соус віничком.

Інгредієнти:

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1 яєчний жовток

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½ ч. л. гірчиці

дрібка цукру

дрібка солі

100 мл оливкової олії

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½ ч. л. лимонного соку

Спосіб приготування:

Для приготування майонезу нам знадобиться один яєчний жовток, який ми добре збиваємо віничком із гірчицею, сіллю і цукром. До готової однорідної маси поступово вливаємо оливкову (можна замінити соняшниковою, а можна скомбінувати в пропорції 1:1) олію. Секрет цього майонезу в тому, що збивати його потрібно не дуже швидко і не надто повільно. Щойно отримана маса починає прилипати до віничка, можна вважати майонез готовим. Щоб він став світлим, але не білим (пам’ятайте, домашній майонез не буває ідеально білим, як магазинний), додайте трохи лимонного соку або яблучного чи бальзамічного оцту.

Майонез із цілих яєць

Домашній майонез / © www.credits

Якщо ви жінка сучасна і не хочете вовтузитися з віничком, пропонуємо вам рецепт майонезу, який готується за допомогою блендера всього за одну хвилину.

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Інгредієнти:

1 яйце

150 мл соняшникової олії

0,5 ч. л. гірчиці

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. цукру

1 ст. л. соку лимона

Спосіб приготування:

Приготування домашнього майонезу в блендері — завдання доволі просте. Тут не потрібно стежити за консистенцією, кількістю олії та іншими деталями. Достатньо всі інгредієнти почергово висипати до ємності та опустити туди насадку блендера. Секрет полягає саме в насадці, яка за короткий проміжок часу збиває інгредієнти, перетворюючи їх на потрібну нам майонезну масу.

Молочний майонез

Домашній майонез / © www.credits

Буває майонез, приготований з молока. Він теж дивним чином стає густим і на смак не поступається традиційному соусу на яйцях.

Інгредієнти:

150 мл молока 2,5% жирності

300 мл соняшникової олії

2–3 ч. л. гірчиці

1 ст. л. лимонного соку

сіль і цукор за смаком

Спосіб приготування:

Молоко кімнатної температури влити до ємності для блендера. Додати соняшникову олію і збивати блендером (не міксером!) доти, доки не утвориться густа емульсія. До готової суміші додати сіль, цукор, гірчицю, сік лимона і збивати ще 5 секунд. Дивовижно, але навіть без яєць виходить справжній майонез.

Майонез із перепелиних яєць

Домашній майонез / © www.credits

Гурмани люблять експериментувати і готують майонез на перепелиних яйцях. Його рецепт теж доволі простий.

Інгредієнти:

6 перепелиних яєць

150 мл соняшникової олії

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. цукру

0,5 ч. л. гірчиці

1 ст. л. соку лимона

дрібка чорного меленого перцю

зелень за смаком

Спосіб приготування:

Яйця, сіль, цукор, гірчицю і перець змішуємо та збиваємо блендером протягом хвилини. Потім потроху додаємо олію доти, доки майонез не загусне. До готового соусу додаємо сік лимона, ще раз збиваємо і змішуємо з зеленню. Отриману суміш ставимо до холодильника, щоб вона загусла. Відмінність соусу за цим рецептом від стандартного майонезу лише в тому, що використовуються не курячі, а перепелині яйця. Кажуть, вони ніжніші й корисніші. Але тут уже краще покладатися на власний смак.

Господині на замітку

Щоб майонез вийшов густим і смачним, дуже важливо, щоб усі інгредієнти, які використовуються для його приготування, були свіжими й кімнатної температури.

Якщо ви бажаєте отримати гостріший майонез, можна замінити традиційну гірчицю гірчичним порошком, яка додасть пікантності смаку.

Якщо не хочете, щоб ваш майонез гірчив, краще скомбінувати оливкову й соняшникову олію, оскільки оливкова може давати гіркоту.

Густота майонезу залежить від того, скільки соняшникової олії ви в нього наллєте. Але знайте, якщо майонез вийшов дуже густим, можна легко виправити ситуацію. Для цього додайте до вашої готової маси трохи води кімнатної температури і знову перемішайте.

І пам’ятайте про те, що домашній майонез можна зберігати в холодильнику не більше 4 діб. Якщо він вийшов смачним, вітаємо — ви все зробили правильно.

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