Як приготувати домашній снікерс з банана: рецепт від блогерки

Приготуйте корисний та смачний снікерс на власній кухні та потіште смакотою своїх дітей.
Блогерка Katrine Fæster Agesen на своїй сторінці Instagram ділиться з підписниками цікавими та корисними життєвими лайфгаками, різними смачними та корисними рецептами.
Інгредієнти
- Банан
- Арахісова паста
- Арахіс
- Шоколад
- Сіль
Приготування:
- Банан розрізати на 4 частини;
- Засунути в нього палички від ескімо;
- Змастити арахісовою пастою та посипати арахісом;
- Розтопити шоколад і полити ним банани, можна додати трохи солі;
- Покласти в морозилку на годину.
Порада:
Авторка поклала ложку кокосової олії в шоколад, щоб з ним було легше працювати.
Влітку, такий десерт легко замінить магазинне морозиво.
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