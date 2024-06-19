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Як приготувати домашній снікерс з банана: рецепт від блогерки

Як приготувати домашній снікерс з банана: рецепт від блогерки

Як приготувати домашній снікерс з банана / Фото: Sunday Mirror

Приготуйте корисний та смачний снікерс на власній кухні та потіште смакотою своїх дітей.

Блогерка Katrine Fæster Agesen на своїй сторінці Instagram ділиться з підписниками цікавими та корисними життєвими лайфгаками, різними смачними та корисними рецептами.

Інгредієнти

Банан
Арахісова паста
Арахіс
Шоколад
Сіль

Приготування:

  • Банан розрізати на 4 частини;
  • Засунути в нього палички від ескімо;
  • Змастити арахісовою пастою та посипати арахісом;
  • Розтопити шоколад і полити ним банани, можна додати трохи солі;
  • Покласти в морозилку на годину.

Порада:

Авторка поклала ложку кокосової олії в шоколад, щоб з ним було легше працювати.

Влітку, такий десерт легко замінить магазинне морозиво.

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