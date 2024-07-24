Як приготувати домашнє арахісове морозиво

Приготуйте і насолодіться смачним домашнім морозивом вже сьогодні.

Блогер BORED OF LUNCH показав цікавий рецепт смачного і поживного домашнього морозива, який можна легко приготувати у себе вдома і ласувати корисним смаколиком. Рецепт розрахований на 4 порції.

Інгредієнти Банан 2 шт. Грецький йогурт 150 г Арахісова паста 1-2 ст. л Молоко 50 мл Чорний шоколад 150 г Кокосова олія 1 ч. л

Приготування:

У блендері змішайте банан, арахісову пасту, йогурт і молоко до однорідної маси;

Розлийте суміш у формочки та помістіть їх у морозилку на 3-4 години;

Розтопіть темний шоколад з чайною ложкою кокосової олії та перелийте в чашку;

Візьміть форму із морозильної камери, дістаньте морозиво та занурте його в шоколад, доки шоколад не покриє його повністю.

Покладіть морозиво на деко з промасленим папером, щоб воно не прилипло і поставте у морозилку ще на 30 хвилин.

Найскладніший етап цього рецепту – це останнє 30 хвилинне очікування, адже дуже хочеться одразу поласувати холодною насолодою.

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