Як приготувати домашнє арахісове морозиво

Приготуйте і насолодіться смачним домашнім морозивом вже сьогодні.
Блогер BORED OF LUNCH показав цікавий рецепт смачного і поживного домашнього морозива, який можна легко приготувати у себе вдома і ласувати корисним смаколиком. Рецепт розрахований на 4 порції.
Інгредієнти
- Банан
- 2 шт.
- Грецький йогурт
- 150 г
- Арахісова паста
- 1-2 ст. л
- Молоко
- 50 мл
- Чорний шоколад
- 150 г
- Кокосова олія
- 1 ч. л
Приготування:
- У блендері змішайте банан, арахісову пасту, йогурт і молоко до однорідної маси;
- Розлийте суміш у формочки та помістіть їх у морозилку на 3-4 години;
- Розтопіть темний шоколад з чайною ложкою кокосової олії та перелийте в чашку;
- Візьміть форму із морозильної камери, дістаньте морозиво та занурте його в шоколад, доки шоколад не покриє його повністю.
- Покладіть морозиво на деко з промасленим папером, щоб воно не прилипло і поставте у морозилку ще на 30 хвилин.
Найскладніший етап цього рецепту – це останнє 30 хвилинне очікування, адже дуже хочеться одразу поласувати холодною насолодою.
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