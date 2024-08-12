Як приготувати домашнє морозиво з кавуна

Приготуйте це красиве морозиво всього лише з трьох інгредієнтів
Фудблогерка Nermin Kapisiz показала цікавий спосіб приготування домашнього кавунового морозива, який сподобається і дорослим, і дітям. Рецепт розрахований на 9 порцій.
Інгредієнти
- Кавун
- 500 г
- Ківі
- 2 шт.
- Натуральний йогурт
- 3 ст. л
Приготування:
- Переблендеріть кавун і заповніть ним 2/3 формочки для морозива;
- Коли воно трохи замерзне, вставте палички для морозива і поставте в морозилку ще на 2-3 години;
- Наповніть формочки тонким шаром йогурту за допомогою кондитерського пакета та знову поставте в морозильну камеру приблизно на 30 хвилин;
- Потім очистіть ківі від шкірки, переблендеріть його та розлийте у форми майже до вершечка. Поставте в морозилку, поки все не замерзне;
- В самому кінці дістаньте морозиво з форми та прикрасьте шоколадом.
Поради:
За бажанням до рецепта можна додати цукор.
Смачного!
Хіба можна відмовити собі у задоволенні скуштувати "скибочку" цього смачного та натурального морозива.
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