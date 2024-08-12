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Як приготувати домашнє морозиво з кавуна

Як приготувати домашнє морозиво з кавуна

Як приготувати домашнє морозиво з кавуна / Фото: Credits

Приготуйте це красиве морозиво всього лише з трьох інгредієнтів

Фудблогерка Nermin Kapisiz показала цікавий спосіб приготування домашнього кавунового морозива, який сподобається і дорослим, і дітям. Рецепт розрахований на 9 порцій.

Інгредієнти

Кавун
500 г
Ківі
2 шт.
Натуральний йогурт
3 ст. л

Приготування:

  • Переблендеріть кавун і заповніть ним 2/3 формочки для морозива;
  • Коли воно трохи замерзне, вставте палички для морозива і поставте в морозилку ще на 2-3 години;
  • Наповніть формочки тонким шаром йогурту за допомогою кондитерського пакета та знову поставте в морозильну камеру приблизно на 30 хвилин;
  • Потім очистіть ківі від шкірки, переблендеріть його та розлийте у форми майже до вершечка. Поставте в морозилку, поки все не замерзне;
  • В самому кінці дістаньте морозиво з форми та прикрасьте шоколадом.

Поради:

За бажанням до рецепта можна додати цукор.

Смачного!

Хіба можна відмовити собі у задоволенні скуштувати "скибочку" цього смачного та натурального морозива.

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