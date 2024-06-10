Як приготувати домашню приправу до салатів, супів і мʼяса: розповідає фудблогерка

Зробити натуральну домашню приправу, без хімії та штучних барвників, яка додасть смаку вашим стравам, зовсім не складно.
Фудблогерка Valeriia Veligura поділилась зі своїми підписниками рецептом домашньої приправи, яку легко зробити в домашніх умовах з інгредієнтів, що завжди є в холодильнику.
Інгредієнти
- Кріп
- 50 г
- Зелена цибуля
- 25 г
- Сіль
- 250 г
- Часник
- 5 зубчиків
- Цитрусові
- 1/4 шкірки
- Лимонний сік
- 1 ч.л
Приготування:
- Зелень промити та просушити;
- У блендер покладіть всі інгредієнти та ретельно перебити;
- Покладіть все на пергамент та розрівняйте тонким шаром;
- Висушіть у розігрітій до 80°C духовці, близько 2 год;
- У процесі сушіння треба декілька разів діставати майбутню приправу та перемішувати її;
- Дайте їй охолонути та ще раз перебийте блендером;
- Зберігайте у закритих ємностях.
Порада:
- Авторка використовувала лайм та лимон;
- Сушити суміш без конвекції, на верхньому і нижньому режимах.
@yummy.lera Зберігай рецепт домашньої натуральної та дуууже смачної приправи ІНГРЕДІЄНТИ: ✅ 50 г кропу ✅ 25 г зеленої цибулі ✅ 250 г солі ✅ 5 зубчиків часнику ✅ 1/4 шкірки цитрусових (у мене лимон + лайм) + 1 ч.л. соку ГОТУЄМО: Зелень промиваємо та просушуємо. У блендер кладемо всі інгредієнти та ретельно пробиваємо. Кладемо на пергамент та розрівнюємо тонким шаром. Сушимо у розігрітій до 80 гр духовці ~ 2 год (режим верх + низ, без конвекції). При цьому, в процесі декілька разів дістаємо та перемішуємо. Даємо охолонути і ще раз пробиваємо блендером. Зберігаємо у закритих ємностях! Смачного ⠀ #українськийтікток #україна #смачно #рецепт #рек #хочуврек ♬ Little Things - Adrian Berenguer
Цю приправу можна використовувати замість звичайної солі до салатів, супів, других страв і м’яса. Виходить смачна та ароматна сіль.
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