Як приготувати дріжджові оладки на воді

Чудовий рецепт дріжджових оладок на воді без молока та кефіру, які потішать вас незвичайним смаком та ароматом.
Оладки виходять пишними та ніжними. Подавайте їх зі сметаною, згущеним молоком або варенням.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 500 г
- вода
- 250 мл
- цукор
- 1 ст. л.
- дріжджі сухі
- 6 г
- сіль
- щіпка
- олія
- У теплу воду всипте дріжджі, цукор, сіль і перемішайте. Додайте борошно і перемішайте ще раз до однорідності. Накрийте рушником і відправте в тепле місце на 40-50 хвилин, щоб тісто збільшилося вдвічі.
- На розігрітій сковороді, з невеликою кількістю олії, ложкою змоченою у воді викладайте тісто на відстані один від одного і смажте з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.
Поради:
- Воду можна замінити молоком.
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