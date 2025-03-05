Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як приготувати дріжджові оладки на воді

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
225 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
175
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Як приготувати дріжджові оладки на воді

Оладки дріжджові на воді / Фото: Getty Images

Чудовий рецепт дріжджових оладок на воді без молока та кефіру, які потішать вас незвичайним смаком та ароматом.

Оладки виходять пишними та ніжними. Подавайте їх зі сметаною, згущеним молоком або варенням.

Інгредієнти

борошно пшеничне
500 г
вода
250 мл
цукор
1 ст. л.
дріжджі сухі
6 г
сіль
щіпка
олія
  1. У теплу воду всипте дріжджі, цукор, сіль і перемішайте. Додайте борошно і перемішайте ще раз до однорідності. Накрийте рушником і відправте в тепле місце на 40-50 хвилин, щоб тісто збільшилося вдвічі.
  2. На розігрітій сковороді, з невеликою кількістю олії, ложкою змоченою у воді викладайте тісто на відстані один від одного і смажте з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.

Поради:

  • Воду можна замінити молоком.

Читайте також:

ВАУ! Смачнющі оладки з зеленню та сиром – Рецепти Сніданку з 1+1

ВАУ! Смачнющі оладки з зеленню та сиром – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація