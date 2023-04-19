Як приготувати фалафель: покроковий рецепт від Андрія Величка

Це дуже цікава страва - не містить м'яса, а за поживністю та смаком випереджає часом м'ясні котлети. Смачно, ароматно, нескладно у приготуванні.

Підготуйте продукти:

Нут - 500 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Часник - 5 зубців

Петрушка і кінза - по 1 пучку

Спеція мірудія - 1 чайна ложка

Спеція зіра - ½ чайної ложки

Сіль та чорний перець

Розпушувач для тіста або сода з оцтом - 1/2 чайної ложки

Олія (для смаження) - 800 мл (можна використовувати 2-3 рази)

Крок 1

Потрібно добре промити нут і залити його холодною водою. І залишити на добу у холодильнику.

Фото: Facebook Андрія Величка

Крок 2

Потрібно пропустити через м'ясорубку замочений нут, цибулю, часник та зелень. Ну чи використовувати блендер. Рекомендуємо використовувати саме м'ясорубку, із середньою решіткою - 4-5 мм. Тепер можна перемішати. Повинна вийти однорідна маса приємного зеленого кольору. Залежно кількості зелені, колір може бути від блідо-салатового до яскраво-зеленого. Тепер можна додавати сіль та спеції, перемішати і відправити фарш з нуту на кілька годин у холодильник - нехай настоюється, аромати спецій насичують нут, сік зелені та цибулі з часником тим часом почнуть його готувати.

Крок 3

Готуємо. З маси легко формуються кульки діаметром 2-3 см. Їх потрібно добре сформувати, зім'яти, щоб не розвалилися. Смажимо їх у гарячій олії, як у фритюрі. Другий варіант - приплюснути ці кульки і посмажити у невеликій кількості олії. Як котлети. Другий варіант набагато зручніший, але перший точно смачніший. Смажити, поки поверхня стане коричневого кольору. Вуаля, все готово - відкидайте на паперову серветку, яка вбере зайву олію, та подавайте до столу.

Фото: Facebook Андрія Величка

З чим їсти? Традиційно - з тхіною - це такий соус із перетертого з олією кунжуту. Але є ще 2 інгредієнти, з якими смакує фалафель. Перший - це йогурт, щільний грецький. Другий - це салат, якому зараз саме настав час. Свіжий салат із молодої капусти, з редискою та огірком, який заправлений ароматною олією та оцтом.

Фото: Facebook Андрія Величка

Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

Смачного!

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