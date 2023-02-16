Як приготувати французький сендвіч крок-месье: рецепт від Андрія Величка

Це страва французької кухні, що дуже популярна у французьких кафе.

Крок-месьє - гарячий сендвіч з сиром та шинкою. Дуже популярна страва французької кухні. Може бути і сніданком, і гарячою закускою, і основною стравою.

Інгредієнти (на 2 сендвіча):

Хліб тостовий 4 шт

Шинка 80 г

Сир твердий 120 г

Соус Бешамель 200 г

Гірчиця 2 чайні ложки

Фото: Facebook Андрія Величка

Технологія приготування:

Тостовий хліб треба підсушити на гарячій сковороді без олії. Або в тостері. Добре підсушити з обох боків - щоб з’явилась хрумка скоринка.

Розкладаємо підсушений хліб, наносимо на нього соус Бешамель (десь половину), після – сир (тонкі слайси або натертий на тертуфці), далі – слайси шинки.

Складаємо сендвіч таким чином, щоб шинка виявилася всередині, а далі шарами сир і соус Бешамель.

Тепер потрібно добре притиснути сендвіч, потримати так кілька секунд, щоб спресувати.

Далі потрібно рівномірно нанести поверх сендвіча половину соусу Бешамель, що залишилася. І посипати залишками тертого сиру.

Запікати 12-15 хвилин при 180 градусах або доти, поки сендвіч не стане золотисто-коричневим.

Подати можна на сніданок або на обід до супу.

Доречі, якщо соус Бешамель у вас готовий заздалегідь, то весь процес приготування такої страви займе не більше 20-25 хвилин, з яких 15 - випікання.

Версія цього сендвіча зі смаженим яйцем зверху називається croque madame, або крок мадам. Кажуть, яйце в цьому випадку нагадує жіночій капелюшок.

Фото: Facebook Андрія Величка

Смачного!

Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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