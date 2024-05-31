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Як приготувати гарячі бутерброди на мангалі: поради фудблогера

Як приготувати гарячі бутерброди на мангалі: поради фудблогера

Гарячий бутерброд на мангалі / Фото: Credits

Просто, зручно та швидко - це синоніми цих смачних і велетенських бутербродів.

Фудблогер The Man Cooking ділиться зі своїми підписниками в TikTok надзвичайно смачними та цікавими рецептами. В одному зі своїх відео він показав оригінальний рецепт гарячих бутербродів на мангалі. Після перегляду відео просто неможливо втриматись і не приготувати таку смакоту вдома!

Інгредієнти

Багет
Фарш
Приправи
Чорний перець
Копчена паприка
Цибуля
Твердий сир

Приготування:

  • Розріжте багет навпіл по довжині;
  • Дістаньте м’якушку;
  • Подрібніть цибулю;
  • До фаршу додайте приправи, сіль, перець, паприку і цибулю. Все перемішайте;
  • У середину половинки багета покладіть твердий сир;
  • Зверху викладіть фарш і добре його утрамбуйте;
  • Викладіть на решітку;
  • Запікайте на помірному вогні 15 хв на стороні фаршу і 3 хв на іншій, щоб отримати хрустку скоринку. 

Поради:

  • Багети краще обирати невеликого розміру;
  • Фарш беріть на свій смак, автор використовував яловичий з жиром;
  • Щоб фарш не прилип до решітки, можете натерти її половинкою цибулі, цю пораду дали читачі у коментарях;
  • До начинки можна додати гриби та зелень;
  • Такі бутерброди можна приготувати навіть вдома у духовці;
  • Сир може бути сулугуні, моцарела чи гауда.
@themancooking Ось це - ГАРЯЧІ БУТЕРБРОДИ на мангалі Для мене це відкриття 2024, більш смачного гарячого бутерброду я не їв. Просто, зручно і швидко, це девіз цих смачних бутербургерів я навіть не знаю як це назвати Отже для бутербургерів : Декілька невеликих багети Фарш на свій смак Приправи до фаршу в яких головне це чорний перець і копчена паприка! Цибулька синя у фарш Сир гауда Запікати на помірному вогні хвилин 15 на стороні фаршу і 3 хв на зворотній стороні щоб отримати хрустку скоринку #рецепты #рецептымангал #намангалі #themancooking #грильрецепты #рецепти ♬ оригинальный звук - The Man Cooking

Такі бутерброди ідеально смакуватимуть на природі та внесуть різноманіття до вашого столу.

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