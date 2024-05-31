Як приготувати гарячі бутерброди на мангалі: поради фудблогера

Просто, зручно та швидко - це синоніми цих смачних і велетенських бутербродів.
Фудблогер The Man Cooking ділиться зі своїми підписниками в TikTok надзвичайно смачними та цікавими рецептами. В одному зі своїх відео він показав оригінальний рецепт гарячих бутербродів на мангалі. Після перегляду відео просто неможливо втриматись і не приготувати таку смакоту вдома!
Інгредієнти
- Багет
- Фарш
- Приправи
- Чорний перець
- Копчена паприка
- Цибуля
- Твердий сир
Приготування:
- Розріжте багет навпіл по довжині;
- Дістаньте м’якушку;
- Подрібніть цибулю;
- До фаршу додайте приправи, сіль, перець, паприку і цибулю. Все перемішайте;
- У середину половинки багета покладіть твердий сир;
- Зверху викладіть фарш і добре його утрамбуйте;
- Викладіть на решітку;
- Запікайте на помірному вогні 15 хв на стороні фаршу і 3 хв на іншій, щоб отримати хрустку скоринку.
Поради:
- Багети краще обирати невеликого розміру;
- Фарш беріть на свій смак, автор використовував яловичий з жиром;
- Щоб фарш не прилип до решітки, можете натерти її половинкою цибулі, цю пораду дали читачі у коментарях;
- До начинки можна додати гриби та зелень;
- Такі бутерброди можна приготувати навіть вдома у духовці;
- Сир може бути сулугуні, моцарела чи гауда.
@themancooking Ось це - ГАРЯЧІ БУТЕРБРОДИ на мангалі Для мене це відкриття 2024, більш смачного гарячого бутерброду я не їв. Просто, зручно і швидко, це девіз цих смачних бутербургерів я навіть не знаю як це назвати Отже для бутербургерів : Декілька невеликих багети Фарш на свій смак Приправи до фаршу в яких головне це чорний перець і копчена паприка! Цибулька синя у фарш Сир гауда Запікати на помірному вогні хвилин 15 на стороні фаршу і 3 хв на зворотній стороні щоб отримати хрустку скоринку #рецепты #рецептымангал #намангалі #themancooking #грильрецепты #рецепти ♬ оригинальный звук - The Man Cooking
Такі бутерброди ідеально смакуватимуть на природі та внесуть різноманіття до вашого столу.
Читайте також: