Як приготувати гарячі бутерброди на мангалі: поради фудблогера

Просто, зручно та швидко - це синоніми цих смачних і велетенських бутербродів.

Фудблогер The Man Cooking ділиться зі своїми підписниками в TikTok надзвичайно смачними та цікавими рецептами. В одному зі своїх відео він показав оригінальний рецепт гарячих бутербродів на мангалі. Після перегляду відео просто неможливо втриматись і не приготувати таку смакоту вдома!

Інгредієнти Багет Фарш Приправи Чорний перець Копчена паприка Цибуля Твердий сир

Приготування:

Розріжте багет навпіл по довжині;

Дістаньте м’якушку;

Подрібніть цибулю;

До фаршу додайте приправи, сіль, перець, паприку і цибулю. Все перемішайте;

У середину половинки багета покладіть твердий сир;

Зверху викладіть фарш і добре його утрамбуйте;

Викладіть на решітку;

Запікайте на помірному вогні 15 хв на стороні фаршу і 3 хв на іншій, щоб отримати хрустку скоринку.

Поради:

Багети краще обирати невеликого розміру;

Фарш беріть на свій смак, автор використовував яловичий з жиром;

Щоб фарш не прилип до решітки, можете натерти її половинкою цибулі, цю пораду дали читачі у коментарях;

До начинки можна додати гриби та зелень;

Такі бутерброди можна приготувати навіть вдома у духовці;

Сир може бути сулугуні, моцарела чи гауда.

#рецептымангал #намангалі #themancooking #грильрецепты #рецепти ♬ оригинальный звук - The Man Cooking @themancooking Ось це - ГАРЯЧІ БУТЕРБРОДИ на мангалі Для мене це відкриття 2024, більш смачного гарячого бутерброду я не їв. Просто, зручно і швидко, це девіз цих смачних бутербургерів я навіть не знаю як це назвати Отже для бутербургерів : Декілька невеликих багети Фарш на свій смак Приправи до фаршу в яких головне це чорний перець і копчена паприка! Цибулька синя у фарш Сир гауда Запікати на помірному вогні хвилин 15 на стороні фаршу і 3 хв на зворотній стороні щоб отримати хрустку скоринку #рецепты

Такі бутерброди ідеально смакуватимуть на природі та внесуть різноманіття до вашого столу.

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