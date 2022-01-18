Як приготувати голубці у мультиварці: простий рецепт від Євгена Клопотенка

Шеф-кухар поділився рецептом, за яким голубці будуть ніжними та соковитими.

Голубці — один із моїх улюблених рецептів комфортної їжі, що чудово підходить на обід або вечерю вихідного дня, а особливо — в прохолодну погоду. Найбільш популярною начинкою для капустяного листя є м'ясо — фарш або рубана свинина, яловичина, курка або баранина зі спеціями, цибулею та морквою. А якщо хочеться заощадити час — ледачі голубці. Але часто готують інші варіанти: голубці з квасолею, грибами, крупами, і навіть морепродуктами. У різних країнах до страви подають різні соуси — у нас за традицією сметана або соус з томатів та сметани, в інших країнах це може бути джем, легкий соус з оливкової олії, лимона чи оцту зі спеціями.

Голубці – популярна страва як для повсякденного обіду, так і для частування з приводу урочистих випадків. Для Святвечора у багатьох регіонах України голубці є однією з дванадцяти традиційних страв, які подають на вечерю. У цьому випадку використовують лише пісні інгредієнти. Сьогодні я розповім вам рецепт голубців у мультиварці — вона відмінно підходить для їх приготування, і голубці будуть ніжними та соковитими.

Як приготувати голубці?

Смачні голубці приготувати просто. Потрібно знати кілька основних моментів. Почну з обробки капусти. Якщо ви захочете відокремити листя від сирої капусти, воно легко може рватися і ламатися, до того ж загортати в нього начинку буде дуже важко. Тому спочатку обов'язково виріжте качан — найбільш тверду частину капусти, а потім покладіть капусту в окріп. Завдяки тому, що ми видалили качан, листя буде легко відділятися, а у воді стане більш м'яким і легко буде загортатися. Після того, як ви дістанете листя з води, я рекомендую відрізати тверду частину на кожному листочку, це зробить страву ніжнішою. Раджу брати велику капусту, щоб і листя було велике, і легше було формувати голубці. Фарш можна вибирати будь-який за смаком, це залежить лише від ваших уподобань. Готувати його не потрібно, він приготується вже в процесі тушкування голубців.

Інгредієнти:

1 склянка рису

500 г фаршу асорті

1 ч. л. меленого коріандру

1 капуста

1 цибуля

1 морква

3 ст. л. соняшникової олії

сіль та перець за смаком

2 лаврові листи

3 зубчики часнику

4 горошини запашного перцю

4 горошини чорного перцю

Для заливання:

1 склянка сметани

1 склянка води

1 ст. л. томатної пасти

сіль та перець за смаком

Приготування:

1. Підготуйте всі інгредієнти для приготування голубців у мультиварці. Спочатку зваріть рис. Ви можете зробити це в мультиварці, увімкнувши спеціальний режим, або в сотейнику. Залийте склянку рису двома склянками води, варіть 5 хвилин після закипання води, потім вимкніть вогонь і накрийте сотейник кришкою ще на 15 хвилин.

Instagram Євгена Клопотенка

2. З капусти обережно виріжте качан. Закип'ятіть воду у великій каструлі та викладіть капусту. Дайте проваритися кілька хвилин, а потім обережно відокремлюйте по одному листочку. Викладайте листочки в окрему тарілку, качан ми вирізали, тому листя буде відділятися легко. Те, що ми поклали капусту в окріп, спростить процес загортання начинки.

Instagram Євгена Клопотенка

3. Відріжте від кожного листочка капусти тверду частину. Тоді готові голубці будуть ніжнішими на смак.

Instagram Євгена Клопотенка

4. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці. Розігрійте сковороду із 3 ст. л. соняшникової олії та зробіть засмажку з цибулі та моркви.

Instagram Євгена Клопотенка

5. До великої миски викладіть відварений рис, додайте засмажку, 500 г фаршу асорті, 1 ч. л. меленого коріандру, сіль та перець за смаком. Ретельно перемішайте. Фарш можна вибирати і будь-який інший до смаку.

Instagram Євгена Клопотенка

6. Викладайте начинку в листя капусти і формуйте голубці, загортаючи листя спочатку з боків. Викладіть сформовані голубці до чаші мультиварки швом донизу, додайте 2 лаврові листки, 3 зубчики часнику, 4 горошини запашного перцю і 4 горошини чорного перцю.

Instagram Євгена Клопотенка

7. У миску налийте 1 склянку води, 1 склянку сметани, 1 ст. л. томатної пасти, сіль та перець за смаком. Перемішайте та залийте до чаші з голубцями. Виставте режим тушкування. Моя мультиварка готує голубці 1:00.

Instagram Євгена Клопотенка

Готувати – це просто!

Більше рецептів на klopotenko.com, а також в ефірі програми "Сніданок з 1+1" та "Сніданок. Вихідний".

Читайте також: