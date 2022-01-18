Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Як приготувати голубці у мультиварці: простий рецепт від Євгена Клопотенка

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як приготувати голубці у мультиварці: простий рецепт від Євгена Клопотенка

Instagram Євгена Клопотенка

Шеф-кухар поділився рецептом, за яким голубці будуть ніжними та соковитими.

Голубці — один із моїх улюблених рецептів комфортної їжі, що чудово підходить на обід або вечерю вихідного дня, а особливо — в прохолодну погоду. Найбільш популярною начинкою для капустяного листя є м'ясо — фарш або рубана свинина, яловичина, курка або баранина зі спеціями, цибулею та морквою. А якщо хочеться заощадити час — ледачі голубці. Але часто готують інші варіанти: голубці з квасолею, грибами, крупами, і навіть морепродуктами. У різних країнах до страви подають різні соуси — у нас за традицією сметана або соус з томатів та сметани, в інших країнах це може бути джем, легкий соус з оливкової олії, лимона чи оцту зі спеціями.

Голубці – популярна страва як для повсякденного обіду, так і для частування з приводу урочистих випадків. Для Святвечора у багатьох регіонах України голубці є однією з дванадцяти традиційних страв, які подають на вечерю. У цьому випадку використовують лише пісні інгредієнти. Сьогодні я розповім вам рецепт голубців у мультиварці — вона відмінно підходить для їх приготування, і голубці будуть ніжними та соковитими.

Як приготувати голубці?

Смачні голубці приготувати просто. Потрібно знати кілька основних моментів. Почну з обробки капусти. Якщо ви захочете відокремити листя від сирої капусти, воно легко може рватися і ламатися, до того ж загортати в нього начинку буде дуже важко. Тому спочатку обов'язково виріжте качан — найбільш тверду частину капусти, а потім покладіть капусту в окріп. Завдяки тому, що ми видалили качан, листя буде легко відділятися, а у воді стане більш м'яким і легко буде загортатися. Після того, як ви дістанете листя з води, я рекомендую відрізати тверду частину на кожному листочку, це зробить страву ніжнішою. Раджу брати велику капусту, щоб і листя було велике, і легше було формувати голубці. Фарш можна вибирати будь-який за смаком, це залежить лише від ваших уподобань. Готувати його не потрібно, він приготується вже в процесі тушкування голубців.

Інгредієнти:

  • 1 склянка рису
  • 500 г фаршу асорті
  • 1 ч. л. меленого коріандру
  • 1 капуста
  • 1 цибуля
  • 1 морква
  • 3 ст. л. соняшникової олії
  • сіль та перець за смаком
  • 2 лаврові листи
  • 3 зубчики часнику
  • 4 горошини запашного перцю
  • 4 горошини чорного перцю

Для заливання:

Приготування:

1. Підготуйте всі інгредієнти для приготування голубців у мультиварці. Спочатку зваріть рис. Ви можете зробити це в мультиварці, увімкнувши спеціальний режим, або в сотейнику. Залийте склянку рису двома склянками води, варіть 5 хвилин після закипання води, потім вимкніть вогонь і накрийте сотейник кришкою ще на 15 хвилин.

© Instagram Євгена Клопотенка
Instagram Євгена Клопотенка

2. З капусти обережно виріжте качан. Закип'ятіть воду у великій каструлі та викладіть капусту. Дайте проваритися кілька хвилин, а потім обережно відокремлюйте по одному листочку. Викладайте листочки в окрему тарілку, качан ми вирізали, тому листя буде відділятися легко. Те, що ми поклали капусту в окріп, спростить процес загортання начинки.

© Instagram Євгена Клопотенка
Instagram Євгена Клопотенка

3. Відріжте від кожного листочка капусти тверду частину. Тоді готові голубці будуть ніжнішими на смак.

© Instagram Євгена Клопотенка
Instagram Євгена Клопотенка

4. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці. Розігрійте сковороду із 3 ст. л. соняшникової олії та зробіть засмажку з цибулі та моркви.

© Instagram Євгена Клопотенка
Instagram Євгена Клопотенка

5. До великої миски викладіть відварений рис, додайте засмажку, 500 г фаршу асорті, 1 ч. л. меленого коріандру, сіль та перець за смаком. Ретельно перемішайте. Фарш можна вибирати і будь-який інший до смаку.

© Instagram Євгена Клопотенка
Instagram Євгена Клопотенка

6. Викладайте начинку в листя капусти і формуйте голубці, загортаючи листя спочатку з боків. Викладіть сформовані голубці до чаші мультиварки швом донизу, додайте 2 лаврові листки, 3 зубчики часнику, 4 горошини запашного перцю і 4 горошини чорного перцю.

© Instagram Євгена Клопотенка
Instagram Євгена Клопотенка

7. У миску налийте 1 склянку води, 1 склянку сметани, 1 ст. л. томатної пасти, сіль та перець за смаком. Перемішайте та залийте до чаші з голубцями. Виставте режим тушкування. Моя мультиварка готує голубці 1:00.

© Instagram Євгена Клопотенка
Instagram Євгена Клопотенка

Готувати – це просто!

Більше рецептів на klopotenko.com, а також в ефірі програми "Сніданок з 1+1" та "Сніданок. Вихідний".

Читайте також:

Наступна публікація