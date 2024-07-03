Як приготувати грецький соус дзадзикі: розповідає фудблогер

Коли мова йде про грецьку кухню не можна обійти увагою їхній холодний соус, що традиційно готується на основі густого грецького йогурту й ідеально смакуватиме спекотним літом.

На сторінці Nico Pallotta вийшло відео з рецептом традиційного грецького соусу, який додають заправкою до багатьох салатів, використовують намазуванням на хліб та просто ставлять на стіл як додаток до овочів. Готується він трохи більше ніж 15 хвилин.

Інгредієнти Грецький йогурт 240 г Огірок 170 г Дрібно нарізана свіжа зелень 2 ст. л Лимонний сік 15 г Оливкова олія 15 г Часник 1 зубчик Сіль ½ ч. л

Приготування:

Огірок натерти на великій тертці;

Відтиснути його та покласти в глибоку тарілку;

Додати йогурт, зелень, лимонний сік, олію, часник (натертий на тертці) і сіль.

Ретельно все перемішати та відправити на деякий час в холодильник настоятися.

Поради:

Зелень: кріп, м’ята, петрушка або портулак;

Сік з огірка можна не виливати, а випити чи використати як тонік для обличчя;

Перед подачею соус збризнути оливковою олією.

Подавайте його як топінг, соус, закуску або гарнір до овочів гриль, салатів, лаваша, оладок і фалафеля.

Читайте також: