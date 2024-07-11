Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як приготувати грінки в беконі: рецепт від фудблогера

Як приготувати грінки в беконі: рецепт від фудблогера

Як приготувати грінки в беконі / Фото: Credits

Цікава та смачна закуска до пива, яку просто і швидко приготувати на природі.

Фудблогер The Man Cooking поділився з підписниками цікавим рецептом грінок, які легко приготувати на грилі вже наступної вилазки на природу.

Інгредієнти

Чорний хліб
Бекон
Майонез
Часник
Паприка копчена

Приготування:

  • Чорний хліб нарізати брусочками;
  • Кожен брусочок загорнути у бекон;
  • Викласти на решітку або гриль;
  • Смажити  до скоринки;
  • Для приготування соусу: мілко нарізати часник, додати майонез і додати паприку, все перемішати.

Порада:

Перед подачею грінки можна присипати тертим сиром.

@themancooking ХІТ 2024!!! Грінки в беконі з соусом ! Це одна з кращих страв до пива, друзі, це просто ульот! Девіз цієї страви - смачно, швидко, зручно! Тобі не треба нічого маринувати, щось там вигадувати, просто поєднай бекон з чорним хлібом і все! Наливайте склянку холодного, ми починаємо! Для рецепту: Чорний хліб Бекон дві пачки вже солоний ☝ Для соусу: Майонез, часник, паприка копчена Все! просто смаж і кайфуй! Чірз друзі #швидкоісмачно #шашлик #themancooking #намангалі #допива #рецепти #швидкірецепти #шашлык #быстроивкусно #намангале #закускикпиву #готовимнаприроде ♬ оригинальный звук - The Man Cooking

Такі смачні грінки стануть серйозною конкуренцією всіма улюбленого лаваша з сиром.

Читайте також:

Мариновані кабачки за 5 хвилин! Швидкий рецепт смачної закуски

Мариновані кабачки за 5 хвилин! Швидкий рецепт смачної закуски

Повʼязані теми:

Наступна публікація