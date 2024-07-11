Як приготувати грінки в беконі: рецепт від фудблогера

Цікава та смачна закуска до пива, яку просто і швидко приготувати на природі.
Фудблогер The Man Cooking поділився з підписниками цікавим рецептом грінок, які легко приготувати на грилі вже наступної вилазки на природу.
Інгредієнти
- Чорний хліб
- Бекон
- Майонез
- Часник
- Паприка копчена
Приготування:
- Чорний хліб нарізати брусочками;
- Кожен брусочок загорнути у бекон;
- Викласти на решітку або гриль;
- Смажити до скоринки;
- Для приготування соусу: мілко нарізати часник, додати майонез і додати паприку, все перемішати.
Порада:
Перед подачею грінки можна присипати тертим сиром.
@themancooking ХІТ 2024!!! Грінки в беконі з соусом ! Це одна з кращих страв до пива, друзі, це просто ульот! Девіз цієї страви - смачно, швидко, зручно! Тобі не треба нічого маринувати, щось там вигадувати, просто поєднай бекон з чорним хлібом і все! Наливайте склянку холодного, ми починаємо! Для рецепту: Чорний хліб Бекон дві пачки вже солоний ☝ Для соусу: Майонез, часник, паприка копчена Все! просто смаж і кайфуй! Чірз друзі #швидкоісмачно #шашлик #themancooking #намангалі #допива #рецепти #швидкірецепти #шашлык #быстроивкусно #намангале #закускикпиву #готовимнаприроде ♬ оригинальный звук - The Man Cooking
Такі смачні грінки стануть серйозною конкуренцією всіма улюбленого лаваша з сиром.
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