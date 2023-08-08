Як приготувати ідеальне картопляне пюре: прості поради від шеф-кухарки

Жодна страва не є більш універсальною, ніж картопляне пюре.

Але все ж існує кілька способів, як зробити його просто ідеальним, і поділилася ними з виданням Insider Алісса Фіцджеральд — письменниця й шеф-кухарка із Нью-Йорка.

Сорт картоплі має значення

Існує безліч сортів картоплі, і всі вони підходять для різних страв. За словами Алісси, у США більш придатними вважаються червонувато-коричневий, Айдахо та Юкон Голд, оскільки мають більш крохмалисту текстуру, яка добре розварюється.

У нас для пюре ідеально підійдуть плоди рожевої картоплі, наприклад, Беллароза, яка трохи жовтувата всередині. Під час варіння вона також розварюється.

Картопля / Фото: Credits

Почніть з холодної води

Після очищення картоплі покладіть її до каструлі й залийте холодною водою. Одночасне нагрівання води і картоплі забезпечує рівномірне нагрівання, що значно полегшує приготування пюре та робить його більш шовковистим.

Картопля / Фото: Credits

Картопляне пюре краще і простіше приготувати теплим

Є велика різниця між гарячою й холодною картоплею. Холодна — щільніша і непридатна для пухкого пюре. Кращим картопляне пюре виходить, коли картопля ще гаряча на дотик.

Картопляне пюре / Фото: Getty Images

Те, як ви товчете пюре, має значення

Традиційна товкачка для картоплі — чудовий інструмент, але багато професіоналів і кухарів у США вважають за краще використовувати прес, щоб продукти залишалися пухкішими.

Деякі люди навіть використовують блендер, але тоді текстура страви буде не дуже приємною. У крайньому разі, якщо у вас залишилися грудочки, можете скористуватися міксером із насадкою-вінчиком.

Нагрійте рідини, перш ніж додавати їх

Не додавайте холодні рідини до картопляного пюре. Підігрійте молоко або вершки перед додаванням і вливайте маленькими порціями, щоб не додати занадто багато.

Картопляне пюре / Фото: Getty Images

Додавайте прості приправи

Сіль і перець є ключем до чудового картопляного пюре. Додавайте потроху і пробуйте. Але врахуйте, що великі частинки солі можуть розчинятися з різною швидкістю залежно від їхнього розміру, тож перш ніж досолювати, зачекайте кілька хвилин, щоб не переборщити.

Картопляне пюре / Фото: Getty Images

Тримайте картоплю теплою в духовці, якщо вона готова зарано

Духовка — ваш найкращий друг, коли справа доходить до збереження пюре теплим. Поставте його на 90-100 градусів, накрийте кришкою чи фольгою. Безпосередньо перед подаванням додайте трохи молока або вершків і прикрасьте зеленою цибулею та іншими травами для надання кольору й додаткового смаку.

Картопляне пюре / Фото: Credits

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