Ідеальне картопляне пюре – це справжнє мистецтво. Кожна господиня чи господар хоч раз у житті намагався приготувати ніжне, повітряне пюре, проте не завжди результат відповідав очікуванням.

Секрети створення найсмачнішого картопляного пюре розкрили на сторінці o_gorodnik, адже автор каналу відточував цей рецепт, коли працював у Швеції на гірськолижному курорті. Там його готували майже щодня у величезних кількостях – по 20 кг.

Вибір правильної картоплі

Перший та найголовніший секрет – це вибір картоплі. Для ніжного пюре потрібно використовувати сорти з високим вмістом крохмалю. Ви можете перевірити це самостійно – під час нарізання картоплі крохмаль повинен залишатися на ножі. Така картопля добре розварюється та дає приємну, кремову текстуру.

Інгредієнти Картопля 500 г Вершкове масло 150 г Молоко 50 г Сіль Цибуля-шніт

Приготування

Очистіть картоплю від шкірки та наріжте її однаковими шматочками. Покладіть картоплю у каструлю, залийте холодною водою, додайте сіль і варіть до готовності. Картопля повинна бути м’якою, але не розвалюватися. Злийте воду та поверніть картоплю на плиту. Прогрійте її на мінімальному вогні протягом 1-2 хв, щоб випарувалася зайва волога. Протріть картоплю через металеве сито чи використовуйте картопляний прес. Не варто використовувати блендер або міксер, оскільки це зробить пюре клейким. Холодне вершкове масло наріжте кубиками та додавайте поступово – у чотири етапи. Спочатку перемішуйте лопаткою, а коли картопля стане м’якшою – вінчиком. Окремо підігрійте молоко та влийте його у картопляну масу. Інтенсивно збийте вінчиком, поки пюре не стане повітряним і шовковистим. Постійно помішуйте та прогрійте пюре на мінімальному вогні, щоб воно стало ще ніжнішим і одноріднішим.

♬ оригінальний звук - o_gorodnik @o_gorodnik Готуємо найвідоміше картопляне пюре у світі @o_gorodnik Скажу вам відверто, 2 роки тому працював в Швеції на гірськолижному курорті і таку пюрешку там готували через день по 20 кг, тому рецепт відточений 1000-ми кілограмами картоплі. Рецепт трішки змінений бо в оригіналі вона має виходити рідкішою, більш кремовою. Ця ж, більше притаманна моїм смаковим вподобанням. ❗️Дуже важливо обрати картоплю з високим вмістом крохмалю, існує багато сортів ось декілька з них Беллароса, Солоха. Коли ріжете картоплю крохмаль має залишатись на ножі це буде невеличким показником правильної картоплі. Для приготування такого пюре: 500 г картоплі (очищеної) 150 г вершкового масло (чим якісніше масло тим смачніше пюре) тут могла би бути ваша реклама 50 г молока сіль цибуля шнит для подачі (опціонально) 1. Картоплю почистити від шкіри та нарізати однаковими шматочками (це щоб вона зварилась одночасно) 2. Заливаємо холодною водою, соломи та варимо до повної готовності (картопля має бути готова але не розвалюватись) 3. Після зливання води повернути картоплю в каструлю та прогріти на мінімальному вогні 1-2 хвилини, щоб випарувалася зайва волога. 4. Протерти картоплю через металеве сито або картопляний прес. 5. Холодне масло нарізати кубиками додати його поступово за 4 рази в гарячу картоплю, вимішуючи вінчиком або можна спочатку лопаткою так як картопля густа і це може бути трішки складно для тих хто не ходить на тренування, а в кінці влити тепле молоко і інтенсивно взбити вінчиком. 6. І все це перемішувати паралельно прогріваючи на мінімальному вогні як на відео. Подавайте як окремий гарнір або ж до мʼяса та риби, а ще краще до тушкованого мʼяса яке буквально розвалюється на волокна, тоді взагалі буде І діліться обовʼязково зі своїми близькими ❗️А для тих хто хоче навчитись класно готувати на своїй домашній кухні, не ламати кожен день голову що ж його приготувати і тд, я створив свій закрити кулінарний клуб де навчаю та ділюся усім своїм досвідом за 10 років роботи на професійних кухнях світу. Посилання на клуб в шапці профіля #пюре #картоплю #рецепт #шеф #кухар #кухня #поради

Це пюре можна подавати як самостійну страву чи як гарнір до м’яса, чи риби. Найкраще воно смакує з тушкованим м’ясом, яке буквально розпадається на волокна. Додайте дрібно нарізану шніт-цибулю для яскравішого смаку та красивої подачі.

Дотримуючись цих порад, ви зможете приготувати ідеальне картопляне пюре, яке здивує ваших рідних і гостей. Головне – якісні продукти, правильна техніка та трохи любові до кулінарії.

Смачного!

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