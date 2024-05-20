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Як приготувати ідеальний полуничний мілкшейк: рецепт від шеф-кухарки

Час приготування
5 хвилин
Харчова цінність на 100 г
112 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
246
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати ідеальний полуничний мілкшейк: рецепт від шеф-кухарки

Полуничний мілкшейк / Фото: Credits

Мілкшейк – це смак дитинства, його молочно-фруктовий аромат неможливо забути. Це, ніби маленьке свято насолоди.

Існує багато варіацій та пропорцій мілкшейку, а є все ж максимально класичний його та смачний варіант, якого завжди буде мало.

Рецепт смачної “солодкої бомби” дитинства у своєму відео показала шеф-кухарка Вікторія Попін, а її донечка провела дегустацію маминих старань. Вердикт – надзвичайна смакота!
Пропорції на 3-4 порції.

Інгредієнти

Морозиво "Пломбір"
300 г
Полуниця
500 г
Молоко
400 мл
Цукор
50 г
Ванільний екстракт
2 ч.л

Приготування:

  • Додайте у блендер морозиво, полуницю, молоко, ванільний екстракт;
  • Все гарненько збийте;
  • Додайте цукру (на смак);
  • Ще раз все добре збийте;
  • Перелийте у стакан

Насолоджуйтесь смаком справжнього мілкшейк, як у дитинстві!

Поради:

  • Ванільний екстракт можна замінити на 1 пакетик ванільного цукру;
  • Краще не додавати одразу все молоко, бо трапляються більш водянисті ягоди;
  • Солодкість ягід теж різна, тому цукор можете додати одразу перед вживанням;
  • Збийте спочатку 2/3 молока без цукру, далі додайте на свій смак;
  • Можна використовувати морожені ягоди, лиш трішки розморозивши;
  • Молоко можна використати рослинне.

Від такої смакоти просто неможливо відірватись, а мілкшейк можна робити все літо з сезонними фруктами та ягодами, або, взагалі без них, наприклад, зі згущеним молоком!

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