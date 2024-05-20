Як приготувати ідеальний полуничний мілкшейк: рецепт від шеф-кухарки

Мілкшейк – це смак дитинства, його молочно-фруктовий аромат неможливо забути. Це, ніби маленьке свято насолоди.

Існує багато варіацій та пропорцій мілкшейку, а є все ж максимально класичний його та смачний варіант, якого завжди буде мало.

Рецепт смачної “солодкої бомби” дитинства у своєму відео показала шеф-кухарка Вікторія Попін, а її донечка провела дегустацію маминих старань. Вердикт – надзвичайна смакота!

Пропорції на 3-4 порції.

Інгредієнти Морозиво "Пломбір" 300 г Полуниця 500 г Молоко 400 мл Цукор 50 г Ванільний екстракт 2 ч.л

Приготування:

Додайте у блендер морозиво, полуницю, молоко, ванільний екстракт;

Все гарненько збийте;

Додайте цукру (на смак);

Ще раз все добре збийте;

Перелийте у стакан

Насолоджуйтесь смаком справжнього мілкшейк, як у дитинстві!

Поради:

Ванільний екстракт можна замінити на 1 пакетик ванільного цукру;

Краще не додавати одразу все молоко, бо трапляються більш водянисті ягоди;

Солодкість ягід теж різна, тому цукор можете додати одразу перед вживанням;

Збийте спочатку 2/3 молока без цукру, далі додайте на свій смак;

Можна використовувати морожені ягоди, лиш трішки розморозивши;

Молоко можна використати рослинне.

Від такої смакоти просто неможливо відірватись, а мілкшейк можна робити все літо з сезонними фруктами та ягодами, або, взагалі без них, наприклад, зі згущеним молоком!

Читайте також: