Як приготувати ідеальний полуничний мілкшейк: рецепт від шеф-кухарки

Мілкшейк – це смак дитинства, його молочно-фруктовий аромат неможливо забути. Це, ніби маленьке свято насолоди.
Існує багато варіацій та пропорцій мілкшейку, а є все ж максимально класичний його та смачний варіант, якого завжди буде мало.
Рецепт смачної “солодкої бомби” дитинства у своєму відео показала шеф-кухарка Вікторія Попін, а її донечка провела дегустацію маминих старань. Вердикт – надзвичайна смакота!
Пропорції на 3-4 порції.
Інгредієнти
- Морозиво "Пломбір"
- 300 г
- Полуниця
- 500 г
- Молоко
- 400 мл
- Цукор
- 50 г
- Ванільний екстракт
- 2 ч.л
Приготування:
- Додайте у блендер морозиво, полуницю, молоко, ванільний екстракт;
- Все гарненько збийте;
- Додайте цукру (на смак);
- Ще раз все добре збийте;
- Перелийте у стакан
Насолоджуйтесь смаком справжнього мілкшейк, як у дитинстві!
Поради:
- Ванільний екстракт можна замінити на 1 пакетик ванільного цукру;
- Краще не додавати одразу все молоко, бо трапляються більш водянисті ягоди;
- Солодкість ягід теж різна, тому цукор можете додати одразу перед вживанням;
- Збийте спочатку 2/3 молока без цукру, далі додайте на свій смак;
- Можна використовувати морожені ягоди, лиш трішки розморозивши;
- Молоко можна використати рослинне.
Від такої смакоти просто неможливо відірватись, а мілкшейк можна робити все літо з сезонними фруктами та ягодами, або, взагалі без них, наприклад, зі згущеним молоком!
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