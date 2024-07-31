Як приготувати ікру з баклажанів по-одеськи

Існує безліч смачних рецептів ікри з баклажанів і сьогодні пропонуємо вам один з них.
Фудблогерка yuliia.senych поділилась зі своїми підписниками рецептом баклажанної ікри по-одеськи з харківською ноткою.
Інгредієнти
- Баклажан
- 2 шт.
- Болгарський перець (великий)
- 1 шт.
- Гострий перець
- Цибуля (велика)
- 1 шт.
- Помідор
- 2-3 шт.
- Олія
- 3 ст.л
- Сіль
- Перець
- Часник
- 2-3 зубчики
Приготування:
- Баклажани та болгарський перець проколоти шпажкою та запікати при температурі 220°C 45-55 хвилин;
- Цибулю мілко подрібнити та полити олією. Посолити до смаку;
- Натерти на мілкій терці помідори та часник;
- Баклажани та перець дрібно порізати ножем і додати до цибулі.
- Додати чорний перець і гострий перець, якщо любите його.
Поради:
Якщо не любите шкірку запечених овочів, її можна прибрати.
@yuliia.senych Ікра з сініньких по-одеськи! Нам потрібні: • сінінькі крупні 2шт • болгарський перець (якщо крупний - 1шт,якщо дрібний - 2шт) • гострий перець (на кінчику ножа) • цибуля (крупна - 1шт,середня - 2шт) • помідори крупні і мʼясисті 2-3шт • запашна олія 3 ст.л. • сіль/перець • часник 2-3зуб. *чорний хлібчик Приготування ⬇️ 1. Сінінькі і болгарський перець проколюємо шпажкою,щоб вони не репнули в процесі приготування і запікаємо при температурі 220 градусів 45-55хв. 2. Цибулю мілко подрібнюємо і поливаємо олією. Солимо за смаком .Натираємо на мілкій терці помідори та часник ,шкірку від помідорів викидаємо. 3. Сінінькі та перець дрібно рубаємо ножем і додаємо до цибулі.(Якщо не любите шкірку,її можна легко зняти) В кінці приготування додаємо чорний перець і гострий,якщо любите ️. Час приготування ⏱️ ~ 1,2год. Смачного! #рецепт #рецептиукраїнською #recipes #recipe #rezept #хочувтоп #рекомендації #тренди #тренди #овочі ♬ оригінальний звук - ТУТ СМАЧНО
З такою ікрою ідеально смакуватиме чорний хліб, злегка підсмажений на сковорідці.
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