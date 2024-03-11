Як приготувати "чорну ікру" з насіння чіа: покроковий рецепт

Якщо вам набридли традиційні страви, і ви шукаєте щось нове й цікаве для вашого столу, то одним зі способів урізноманітнити меню – це спробувати приготувати чорну ікру з насіння чіа.
Згадавши про цю неабияку страву, екоблогерка Ірина Сербін надихнула своїх читачів на сторінці в Instagram, де поділилася рецептом. Не потрібно витрачати години на приготування – цей рецепт "чорної ікри" з чіа вражає своєю простотою та швидкістю.
Інгредієнти
- Чіа
- 3 ст.л.
- Норі
- 1 листок
- Вода
- 5 ст.л.
- Соєвий соус
- 2 ст.л.
- Лляна олія (або олія печінки тріски)
- 1 ст.л.
Приготування
У блендері змішайте листки норі з водою. Додайте чіа, соєвий соус та олію з печінки (або лляна олія).
Готово. Результат – смачна, корисна та оригінальна закуска, яку можна використовувати як додаток до страв.
Порада
Дайте трішки настоятися, щоб ікринки набрали більший аромат.
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