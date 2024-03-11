Як приготувати "чорну ікру" з насіння чіа: покроковий рецепт

Якщо вам набридли традиційні страви, і ви шукаєте щось нове й цікаве для вашого столу, то одним зі способів урізноманітнити меню – це спробувати приготувати чорну ікру з насіння чіа.

Згадавши про цю неабияку страву, екоблогерка Ірина Сербін надихнула своїх читачів на сторінці в Instagram, де поділилася рецептом. Не потрібно витрачати години на приготування – цей рецепт "чорної ікри" з чіа вражає своєю простотою та швидкістю.

Інгредієнти Чіа 3 ст.л. Норі 1 листок Вода 5 ст.л. Соєвий соус 2 ст.л. Лляна олія (або олія печінки тріски) 1 ст.л.

Приготування

У блендері змішайте листки норі з водою. Додайте чіа, соєвий соус та олію з печінки (або лляна олія).

Готово. Результат – смачна, корисна та оригінальна закуска, яку можна використовувати як додаток до страв.

Порада

Дайте трішки настоятися, щоб ікринки набрали більший аромат.

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