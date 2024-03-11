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Як приготувати "чорну ікру" з насіння чіа: покроковий рецепт

Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
146 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
33
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати "чорну ікру" з насіння чіа: покроковий рецепт

Ікра з насіння чіа / Фото: Credits

Якщо вам набридли традиційні страви, і ви шукаєте щось нове й цікаве для вашого столу, то одним зі способів урізноманітнити меню – це спробувати приготувати чорну ікру з насіння чіа.

Згадавши про цю неабияку страву, екоблогерка Ірина Сербін надихнула своїх читачів на сторінці в Instagram, де поділилася рецептом. Не потрібно витрачати години на приготування – цей рецепт "чорної ікри" з чіа вражає своєю простотою та швидкістю. 

Інгредієнти

Чіа
3 ст.л.
Норі
1 листок
Вода
5 ст.л.
Соєвий соус
2 ст.л.
Лляна олія (або олія печінки тріски)
1 ст.л.

Приготування

У блендері змішайте листки норі з водою. Додайте чіа, соєвий соус та олію з печінки (або лляна олія).

Готово. Результат – смачна, корисна та оригінальна закуска, яку можна використовувати як додаток до страв.

Порада

Дайте трішки настоятися, щоб ікринки набрали більший аромат. 

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