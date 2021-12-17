Як приготувати індичку для новорічної вечері

Змінюються часи, навколишній світ, мода, але є традиції, які залишаються незмінними в різних країнах світу протягом століть. Одна з них — подавати до новорічного чи різдвяного столу страву з домашньої птиці.

В Україні до новорічного чи різдвяного столу традиційно подають гусака, фаршированого яблуками, в Білорусі — чорносливом, у Франції і в Греції під час запікання домашньої птиці або дичини практично в обов'язковому порядку використовують вино. Також птицю обов'язково подають у Вірменії, Німеччини, Данії, Ірландії та Іспанії, зрозуміло, зі своїми варіаціями.

Але в більшості країн Старого і Нового світу готують індичку — емігрантку з Америки, що потрапила до Європи лише на початку XVI століття.

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Що за птах?

Неважливо, яку птицю ви виберете для святкового столу, але слід пам'ятати, що і гусак, і курка можуть виявитися досить жирними, півень — жорстким, а дичина зажадає додаткової попередньої обробки. Тому, якщо ви хочете потішити себе і рідних фаршированим делікатесом і водночас не перевантажити шлунок, віддайте перевагу майже дієтичній індичці.

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Святкова індичка по-східному

Що потрібно:

індичка до 7 кг

курага 300 г

200 г вершкового масла

1 кг рису басматі

2 цибулини

кілька зубчиків часнику

2 моркви

100 г родзинок

200 г інжиру в'яленого або свіжого

рослинна олія

петрушка

5 ст. ложок меду (луговий, різнотрав'я або гречаний)

сіль і перець.

Начинка №1

Курагу вимити, замочити в гарячій воді на 15 хвилин і, давши підсохнути, подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки. Додати розм'якшене вершкове масло і збити.

Начинка №2

Рис промити й відварити до напівготовності. Петрушку вимити, обсушити й подрібнити. Ізюм та інжир вимити, замочити в окропі на 10 хвилин, потім інжир дрібно нарізати. Цибулю, часник і моркву подрібнити. Обсмажувати овочі на сковороді 5 хвилин. Змішати з ними рис, родзинки й інжир Додати петрушку. Посолити, поперчити за смаком, ще раз перемішати і відставити.

Вимиту індичку натерти сіллю і перцем. Тонкою дерев'яною лопаткою ретельно відокремити шкіру по всій птиці, не знімаючи її повністю. І по трішки викладати під шкіру пюре з кураги. Повернувши шкіру на місце, обережно розподілити пюре вглиб по всій поверхні. Щільно начинити індичку начинкою №2 і розріз зашити шпагатом. Обмазати індичку медом і помістити на деко. Запікати від 1,5 до 4 годин залежно від розмірів птиці. 1 годину за температури 200°С, надалі вогонь зменшити, накрити всю індичку пекарським папером і залишити в духовці ще на 2 години.

Примітка

Цей самий рецепт годиться і для приготування гусака, качки або курки.

Тонкощі приготування індички

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Фаршировану індичку прийнято цілком запікати в духовці, і варіантів начинки в кухнях різних країн безліч — від легких, повністю фруктових, до солодких з меду і горіхів і ситних з круп і пташиних потрухів. Єдине правило, якого дотримуються всі кулінари — будь-яка начинка повинна бути спочатку готовою або напівготовоюї, а саму птицю слід в процесі смаження регулярно поливати соусом. Також можна, як у нашому варіанті, покласти під шкіру індички суміш вершкового масла й кураги чи будь-яких інших фруктів або сухофруктів. Тоді м'ясо вийде соковитішим і ароматним.

Час запікання індички визначають за вагою: на кожен кілограм необхідно 40 хвилин, потім ще 20 хвилин.

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Як правильно вибрати птицю

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Чи вдасться смачно приготувати птицю, залежить на 99% від того, наскільки вона свіжа і якісна. У молодої здорової птиці (курки, качки, індички та будь-якої іншої) шкіра кремова або рожева, жир світлий, дзьоб блискучий. Що старший птах, то темніша й грубіша шкіра і жовтіший жир. Окрім віку бажано звернути увагу на свіжість. У неякісної птиці каламутні очі, тьмяний дзьоб, неприємний запах і липка шкіра. Крім того, якщо натиснути на тушку, западина від пальця довго не вирівнюється, це означає, що птиця або була разморожена, або вже не перший день у продажу.

Як підготувати непатрану птицю до готування

Тушку обпалюють, видаляють залишилися пір'яні стрижні і зайвий жир. Далі витягають нутрощі, миють тушку в холодній воді, натирають сіллю зсередини і зовні, ставлять на кілька годин у прохолодне місце, щоб тушка трохи просолилася.

Софія Фарах

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