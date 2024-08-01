Як приготувати кабачки по-азійськи з фаршем

Кабачковий сезон продовжується і ми пропонуємо приготувати незвичну і смачну страву по-азійськи.

На сторінці KITCHEN WITCHERY показали як приготувати надзвичайно смачні кабачки по-азійськи. Зберігайте рецепт та готуйте цю смакоту для всієї родини.

Приготування:

Кабачок розріжте на 4 частини, приберіть серединку та наріжте довгими, тоненькими слайсами;

Викладіть у друшляк, посоліть та почекайте десь 15 хв, щоб прибрати непотрібну рідину;

Підсмажте фарш. Коли з нього випарується зайва рідина, додайте помідори, подрібнений часник, посоліть та поперчіть, і додайте кетчуп.

Все ретельно перемішайте і просмажте близько 5 хв;

Промийте кабачки та додайте їх до фаршу;

Додайте у страву соєвий соус і соус унагі;

Протушкуйте все 10-15 хв.

Поради:

Соус унагі можна замінити на соус теріякі.

Страву бажано споживати теплою, а перед подачею можна присипати кунжутом для краси та аромату.

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