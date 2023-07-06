Як приготувати кабачки: топ-3 простих рецептів

Страви з кабачків готувати дуже просто, а також ними чудово можна урізноманітнити раціон.

Влітку немає універсальнішого продукту, ніж кабачки, адже з них можна приготувати дуже багато смачних і ситних страв. Ділимося трьома простими рецептами, які у вас точно вийдуть.

Кабачки, запечені з куркою

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.

вершкове масло — 50 г

куряча грудка — 250 г

сметана — 1 ст. л.

яйця — 2 шт.

панірувальні сухарі — 2 ст. л.

сіль і мелений перець за смаком

Приготування:

Для цієї страви найкраще використовувати молоді кабачки. Помийте їх, наріжте півкільцями і перекладіть на розігріту пательню. На пательні посипте борошном і обсмажте з обох боків.

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Куряче філе можна нарізати маленькими шматочками або пропустити через м'ясорубку. Посоліть, поперчіть. Додайте до філе яйця і добре перемішайте.

Деко змастіть вершковим маслом і шарами на нього викладіть спочатку кабачки, потім — курку. Верхній шар посипте панірувальними сухарями і залийте сметаною.

Відправте страву до розігрітої до 120 градусів духовки на 1 годину

Кабачки, смажені в сухарях

Інгредієнти:

кабачки — 1 кг

яйця — 2 шт.

оливкова олія — 3 ст. л.

борошно — 2 ст. л.

панірувальні сухарі — 2 ст. л.

сметана — 150 г

чорний мелений перець — за смаком

сіль за смаком

приготування:

Помийте кабачки і наріжте тонкими скибочками.

У борошно додайте спеції і перемішайте. Яйце збийте вінчиком до однорідності.

Тепер кожен шматочок кабачка занурте в борошно, умочіть в яйце, а потім — в панірувальні сухарі.

Смажте кожен шматочок на розігрітій з оливковою олією пательні. Обсмажити треба з обох боків до золотистості.

Після смаження перекладіть кабачки на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб вона ввібрала зайвий жир.

Кабачки в клярі

Інгредієнти:

2 молодих кабачка

1 стакан сметани

3 яйця

1/3 чайної ложки соди

мука

рослинна олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування:

Яйця збити віночком зі сметаною. Потім додати 1 неповну склянку просіяного борошна і соду, злегка посолити, поперчити і ретельно розтерти, щоб не залишилося грудочок і тісто було однорідним, таким, як для оладок.

Кабачки нарізати кружечками товщиною близько 0,5 см, посолити, поперчити, обваляти в борошні, вмочити кожен шматок у підготовлений кляр і смажити в олії до утворення рум'яної скоринки.

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