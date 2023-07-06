Як приготувати кабачки: топ-3 простих рецептів

Страви з кабачків готувати дуже просто, а також ними чудово можна урізноманітнити раціон.
Влітку немає універсальнішого продукту, ніж кабачки, адже з них можна приготувати дуже багато смачних і ситних страв. Ділимося трьома простими рецептами, які у вас точно вийдуть.
Кабачки, запечені з куркою
Інгредієнти:
- кабачки — 2 шт.
- вершкове масло — 50 г
- куряча грудка — 250 г
- сметана — 1 ст. л.
- яйця — 2 шт.
- панірувальні сухарі — 2 ст. л.
- сіль і мелений перець за смаком
Приготування:
Для цієї страви найкраще використовувати молоді кабачки. Помийте їх, наріжте півкільцями і перекладіть на розігріту пательню. На пательні посипте борошном і обсмажте з обох боків.
Куряче філе можна нарізати маленькими шматочками або пропустити через м'ясорубку. Посоліть, поперчіть. Додайте до філе яйця і добре перемішайте.
Деко змастіть вершковим маслом і шарами на нього викладіть спочатку кабачки, потім — курку. Верхній шар посипте панірувальними сухарями і залийте сметаною.
Відправте страву до розігрітої до 120 градусів духовки на 1 годину
Кабачки, смажені в сухарях
Інгредієнти:
- кабачки — 1 кг
- яйця — 2 шт.
- оливкова олія — 3 ст. л.
- борошно — 2 ст. л.
- панірувальні сухарі — 2 ст. л.
- сметана — 150 г
- чорний мелений перець — за смаком
- сіль за смаком
приготування:
Помийте кабачки і наріжте тонкими скибочками.
У борошно додайте спеції і перемішайте. Яйце збийте вінчиком до однорідності.
Тепер кожен шматочок кабачка занурте в борошно, умочіть в яйце, а потім — в панірувальні сухарі.
Смажте кожен шматочок на розігрітій з оливковою олією пательні. Обсмажити треба з обох боків до золотистості.
Після смаження перекладіть кабачки на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб вона ввібрала зайвий жир.
Кабачки в клярі
Інгредієнти:
- 2 молодих кабачка
- 1 стакан сметани
- 3 яйця
- 1/3 чайної ложки соди
- мука
- рослинна олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування:
Яйця збити віночком зі сметаною. Потім додати 1 неповну склянку просіяного борошна і соду, злегка посолити, поперчити і ретельно розтерти, щоб не залишилося грудочок і тісто було однорідним, таким, як для оладок.
Кабачки нарізати кружечками товщиною близько 0,5 см, посолити, поперчити, обваляти в борошні, вмочити кожен шматок у підготовлений кляр і смажити в олії до утворення рум'яної скоринки.
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