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Як приготувати кабачки: топ-3 простих рецептів

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
44к
Час на прочитання
2 хв
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Як приготувати кабачки: топ-3 простих рецептів

Фото: Credits

Страви з кабачків готувати дуже просто, а також ними чудово можна урізноманітнити раціон.

Влітку немає універсальнішого продукту, ніж кабачки, адже з них можна приготувати дуже багато смачних і ситних страв. Ділимося трьома простими рецептами, які у вас точно вийдуть.

Кабачки, запечені з куркою

Інгредієнти:

  • кабачки — 2 шт.
  • вершкове масло — 50 г
  • куряча грудка — 250 г
  • сметана — 1 ст. л.
  • яйця — 2 шт.
  • панірувальні сухарі — 2 ст. л.
  • сіль і мелений перець за смаком

Приготування:

Для цієї страви найкраще використовувати молоді кабачки. Помийте їх, наріжте півкільцями і перекладіть на розігріту пательню. На пательні посипте борошном і обсмажте з обох боків.

Куряче філе можна нарізати маленькими шматочками або пропустити через м'ясорубку. Посоліть, поперчіть. Додайте до філе яйця і добре перемішайте.

Деко змастіть вершковим маслом і шарами на нього викладіть спочатку кабачки, потім — курку. Верхній шар посипте панірувальними сухарями і залийте сметаною.

Відправте страву до розігрітої до 120 градусів духовки на 1 годину

Кабачки, смажені в сухарях

Інгредієнти:

  • кабачки — 1 кг
  • яйця — 2 шт.
  • оливкова олія — 3 ст. л.
  • борошно — 2 ст. л.
  • панірувальні сухарі — 2 ст. л.
  • сметана — 150 г
  • чорний мелений перець — за смаком
  • сіль за смаком

приготування:

Помийте кабачки і наріжте тонкими скибочками.

У борошно додайте спеції і перемішайте. Яйце збийте вінчиком до однорідності.

Тепер кожен шматочок кабачка занурте в борошно, умочіть в яйце, а потім — в панірувальні сухарі.

Смажте кожен шматочок на розігрітій з оливковою олією пательні. Обсмажити треба з обох боків до золотистості.

Після смаження перекладіть кабачки на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб вона ввібрала зайвий жир.

Кабачки в клярі

Інгредієнти:

  • 2 молодих кабачка
  • 1 стакан сметани
  • 3 яйця
  • 1/3 чайної ложки соди
  • мука
  • рослинна олія
  • чорний мелений перець
  • сіль

Приготування:

Яйця збити віночком зі сметаною. Потім додати 1 неповну склянку просіяного борошна і соду, злегка посолити, поперчити і ретельно розтерти, щоб не залишилося грудочок і тісто було однорідним, таким, як для оладок.

Кабачки нарізати кружечками товщиною близько 0,5 см, посолити, поперчити, обваляти в борошні, вмочити кожен шматок у підготовлений кляр і смажити в олії до утворення рум'яної скоринки.

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Дата публікації
Перегляди
44к
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