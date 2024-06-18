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Як приготувати кабачковий торт: рецепт від фудблогерки

Як приготувати кабачковий торт: рецепт від фудблогерки

Як приготувати кабачковий торт / Фото: Credits

Незвичний та цікавий рецепт солоного торта з кабачків, який буде до смаку навіть тим, хто їх не дуже полюбляє.

Фудблогерка Ira.ipelekh на своїй сторінці запропонувала і показала, як зробити дуже цікавий рецепт торта з кабачків. Він виходить дуже ніжний та соковитий і чудово підійде вегетаріанцям.

Інгредієнти

Кабачок
800 г
Борошно
3-4 ст. л
Яйця
3 шт.
Сіль
Перець
Плавлений сир
3 шт.
Варені яйця
3 шт.
Помідори
2 шт.
Кріп
1/2 пучка
Часник
3-4 зубчики
Сметана

Приготування:

  • Кабачки натерти на середній тертці;
  • Додати яйця, сіль, перець та добре все перемішати;
  • Всипати борошно і ще раз перемішати;
  • Смажити на невеликій кількості олії з двох боків, до золотистого кольору;
  • Готові млинці охолодити;
  • Плавлені сирки та яйце натерти на тертці;
  • Помідори дрібно нарізати та додати до них вичавлений часник, сметану, зелень, сіль і перець. Намастити млинці начинкою, складаючи їх один на інший.

Поради:

  • На один млинець потрібно близько 4-5 ст. л тіста;
  • Замість сметани можна використати майонез;
  • Бажано торт залишити на пів години, годину у холодильнику для стабілізації, але можна їсти й одразу.
@ira.ipelekh Мега ніжний та соковитий торт, який навіть не любителі кабачка їдять із задоволенням Інгредієнти: ▫️800 г кабачків ▫️3-4 ст л борошна ▫️3 яйця ▫️Сіль, перець Начинка: ▫️3 шт плавлених сирки ▫️3 варених яйця ▫️1,5 помідорів ▫️1/2 пучка кропу ▫️3-4 дольки часнику ▫️Майонез (сметана) ▫️Сіль, перець Приготування: 1) Кабачки натерти на середній тертці. Додати яйця, сіль, перець. Перемішати. Всипати борошно, перемішати. Смажити на на невеликій кількості олії з двох сторін до золотистості. Для одного млинця мені потрібно 4-5 ст л тіста. Охолодити. 2) Для начинки: плавлені сирки та яйце натерти на тертці, помідори дрібно нарізати, додати вичавлений часник, майонез, зелень, сіль, перець. Перемастити млинці начинкою. Бажано ще поставити на пів год - годинку до холодильника для стабілізації, але можна і їсти зразу Зберігайте та готуйте з любов‘ю ❤️ #кабачковмйторт #кабачковісендвічі #рекомендаци ції #кабачковіоладки #кабачки #кабачкирецепт #рек #кабачковийтортрецепт #легказакуска #ппрецепти ♬ оригінальний звук - Ira.ipelekh

Якщо раніше із солоних тортів ви знали лише м’ясні та печінкові, то тепер у вашу кулінарну книгу можна вписати новий цікавий рецепт.

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