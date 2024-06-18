Як приготувати кабачковий торт: рецепт від фудблогерки

Незвичний та цікавий рецепт солоного торта з кабачків, який буде до смаку навіть тим, хто їх не дуже полюбляє.

Фудблогерка Ira.ipelekh на своїй сторінці запропонувала і показала, як зробити дуже цікавий рецепт торта з кабачків. Він виходить дуже ніжний та соковитий і чудово підійде вегетаріанцям.

Інгредієнти Кабачок 800 г Борошно 3-4 ст. л Яйця 3 шт. Сіль Перець Плавлений сир 3 шт. Варені яйця 3 шт. Помідори 2 шт. Кріп 1/2 пучка Часник 3-4 зубчики Сметана

Приготування:

Кабачки натерти на середній тертці;

Додати яйця, сіль, перець та добре все перемішати;

Всипати борошно і ще раз перемішати;

Смажити на невеликій кількості олії з двох боків, до золотистого кольору;

Готові млинці охолодити;

Плавлені сирки та яйце натерти на тертці;

Помідори дрібно нарізати та додати до них вичавлений часник, сметану, зелень, сіль і перець. Намастити млинці начинкою, складаючи їх один на інший.

Поради:

На один млинець потрібно близько 4-5 ст. л тіста;

Замість сметани можна використати майонез;

Бажано торт залишити на пів години, годину у холодильнику для стабілізації, але можна їсти й одразу.

#кабачковісендвічі #кабачки #кабачкирецепт #рек #кабачковийтортрецепт #легказакуска #ппрецепти ♬ оригінальний звук - Ira.ipelekh @ira.ipelekh Мега ніжний та соковитий торт, який навіть не любителі кабачка їдять із задоволенням Інгредієнти: ▫️800 г кабачків ▫️3-4 ст л борошна ▫️3 яйця ▫️Сіль, перець Начинка: ▫️3 шт плавлених сирки ▫️3 варених яйця ▫️1,5 помідорів ▫️1/2 пучка кропу ▫️3-4 дольки часнику ▫️Майонез (сметана) ▫️Сіль, перець Приготування: 1) Кабачки натерти на середній тертці. Додати яйця, сіль, перець. Перемішати. Всипати борошно, перемішати. Смажити на на невеликій кількості олії з двох сторін до золотистості. Для одного млинця мені потрібно 4-5 ст л тіста. Охолодити. 2) Для начинки: плавлені сирки та яйце натерти на тертці, помідори дрібно нарізати, додати вичавлений часник, майонез, зелень, сіль, перець. Перемастити млинці начинкою. Бажано ще поставити на пів год - годинку до холодильника для стабілізації, але можна і їсти зразу Зберігайте та готуйте з любов‘ю ❤️ #кабачковмйторт #рекомендаци ції #кабачковіоладки

Якщо раніше із солоних тортів ви знали лише м’ясні та печінкові, то тепер у вашу кулінарну книгу можна вписати новий цікавий рецепт.

Читайте також: