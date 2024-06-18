Як приготувати кабачковий торт: рецепт від фудблогерки

Незвичний та цікавий рецепт солоного торта з кабачків, який буде до смаку навіть тим, хто їх не дуже полюбляє.
Фудблогерка Ira.ipelekh на своїй сторінці запропонувала і показала, як зробити дуже цікавий рецепт торта з кабачків. Він виходить дуже ніжний та соковитий і чудово підійде вегетаріанцям.
Інгредієнти
- Кабачок
- 800 г
- Борошно
- 3-4 ст. л
- Яйця
- 3 шт.
- Сіль
- Перець
- Плавлений сир
- 3 шт.
- Варені яйця
- 3 шт.
- Помідори
- 2 шт.
- Кріп
- 1/2 пучка
- Часник
- 3-4 зубчики
- Сметана
Приготування:
- Кабачки натерти на середній тертці;
- Додати яйця, сіль, перець та добре все перемішати;
- Всипати борошно і ще раз перемішати;
- Смажити на невеликій кількості олії з двох боків, до золотистого кольору;
- Готові млинці охолодити;
- Плавлені сирки та яйце натерти на тертці;
- Помідори дрібно нарізати та додати до них вичавлений часник, сметану, зелень, сіль і перець. Намастити млинці начинкою, складаючи їх один на інший.
Поради:
- На один млинець потрібно близько 4-5 ст. л тіста;
- Замість сметани можна використати майонез;
- Бажано торт залишити на пів години, годину у холодильнику для стабілізації, але можна їсти й одразу.
@ira.ipelekh Мега ніжний та соковитий торт, який навіть не любителі кабачка їдять із задоволенням Інгредієнти: ▫️800 г кабачків ▫️3-4 ст л борошна ▫️3 яйця ▫️Сіль, перець Начинка: ▫️3 шт плавлених сирки ▫️3 варених яйця ▫️1,5 помідорів ▫️1/2 пучка кропу ▫️3-4 дольки часнику ▫️Майонез (сметана) ▫️Сіль, перець Приготування: 1) Кабачки натерти на середній тертці. Додати яйця, сіль, перець. Перемішати. Всипати борошно, перемішати. Смажити на на невеликій кількості олії з двох сторін до золотистості. Для одного млинця мені потрібно 4-5 ст л тіста. Охолодити. 2) Для начинки: плавлені сирки та яйце натерти на тертці, помідори дрібно нарізати, додати вичавлений часник, майонез, зелень, сіль, перець. Перемастити млинці начинкою. Бажано ще поставити на пів год - годинку до холодильника для стабілізації, але можна і їсти зразу Зберігайте та готуйте з любов‘ю ❤️ #кабачковмйторт #кабачковісендвічі #рекомендаци ції #кабачковіоладки #кабачки #кабачкирецепт #рек #кабачковийтортрецепт #легказакуска #ппрецепти ♬ оригінальний звук - Ira.ipelekh
Якщо раніше із солоних тортів ви знали лише м’ясні та печінкові, то тепер у вашу кулінарну книгу можна вписати новий цікавий рецепт.
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