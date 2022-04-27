Як приготувати картоплю фрі без фритюрниці

Як приготувати картоплю фрі без фритюрниці

Коли напохваті немає фритюрниці, але дуже хочеться приготувати улюблений гарнір, можна спробувати без неї.

Картопля фрі не потребує навіть столового приладдя. Її можна їсти просто руками, доповнюючи та поліпшуючи смак улюбленими соусами, які завжди є в холодильнику.

Інгредієнти

картопля

рослинна олія

сіль

Приготування

Картоплю почистити, порізати брусочками завтовшки 0,5-0,7 см, залити на 1-1,5 години холодною водою, після чого промити і ретельно обсушити паперовими рушниками.

У глибокому сотейнику розігріти до високої температури достатню кількість рослинної олії, опустити в неї порцію картоплі, щоб вона вільно плавала, і смажити на середньому вогні 5-7 хвилин до золотистого кольору.

Готову картоплю вийняти з сотейника шумівкою та викласти на серветки, щоб видалити зайвий жир.

Перед подачею посолити.

На замітку

Подавайте картоплю фрі як гарнір до м'ясних та рибних страв або як самостійну страву з дипами: майонезом, кетчупом, сирним або будь-яким іншим соусом.

Щоб брусочки картоплі були однакові і просмажувалися рівномірно та одночасно, вибирайте достатньо великі бульби та бажано правильної овальної форми.

Смажте картоплю фрі невеликими порціями.

Для більшого смакування до готової картоплі фрі за бажання можна додати сушений часник, мелені перці, паприку або інші сухі приправи.

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