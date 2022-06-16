Як приготувати картоплю масала по-бомбейськи

Варіантів приготування картоплі багато. Наш рецепт – класика індійської кухні.

Приготувавши картоплю зі спеціями за бомбейським рецептом, ви здивуєте сім'ю чи гостей оригінальністю подавання звичного гарніру. Картопля, тушкована зі спеціями, вийде ароматною та екзотичною.

складові

3 картоплини середнього розміру

1 столова ложка олії

1 чайна ложка насіння гірчиці

8-10 листків карі (можна замінити меленим)

1 середня цибулина

2 -3 зелених чилі

½ чайної ложки куркуми

1 чайна ложка меленого коріандру

½ чайної ложки меленого кмину

½ чайної ложки порошку червоного перцю чилі за бажанням

сіль за смаком

Приготування

Картоплю очистити та нарізати кубиками середнього розміру. Тонко нарізати цибулю. Дрібно нарізати перцю чилі.

Найкраще спочатку відварити картоплю на пару або в мікрохвильовій печі, поки вона не стане м'якою, але можна починати готувати і сиру картоплю.

Розігрійте олію в каструлі з товстим дном; додайте насіння гірчиці і, щойно воно почне лопатися, додайте карі і готуйте 30 секунд.

Потім додайте цибулю, зелений перець чилі і готуйте, поки вона не підрум'яниться по краях.

Додайте кубики картоплі, накрийте кришкою і готуйте, поки вона не стане м'якою, близько 12-15 хвилин, періодично помішуючи.

Додайте куркуму, мелений коріандр, мелений кмин і сіль. Налийте невелику кількість води, якщо суміш має занадто сухий вигляд.

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