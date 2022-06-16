Як приготувати картоплю масала по-бомбейськи

Варіантів приготування картоплі багато. Наш рецепт – класика індійської кухні.
Приготувавши картоплю зі спеціями за бомбейським рецептом, ви здивуєте сім'ю чи гостей оригінальністю подавання звичного гарніру. Картопля, тушкована зі спеціями, вийде ароматною та екзотичною.
складові
- 3 картоплини середнього розміру
- 1 столова ложка олії
- 1 чайна ложка насіння гірчиці
- 8-10 листків карі (можна замінити меленим)
- 1 середня цибулина
- 2 -3 зелених чилі
- ½ чайної ложки куркуми
- 1 чайна ложка меленого коріандру
- ½ чайної ложки меленого кмину
- ½ чайної ложки порошку червоного перцю чилі за бажанням
- сіль за смаком
Приготування
Картоплю очистити та нарізати кубиками середнього розміру. Тонко нарізати цибулю. Дрібно нарізати перцю чилі.
Найкраще спочатку відварити картоплю на пару або в мікрохвильовій печі, поки вона не стане м'якою, але можна починати готувати і сиру картоплю.
Розігрійте олію в каструлі з товстим дном; додайте насіння гірчиці і, щойно воно почне лопатися, додайте карі і готуйте 30 секунд.
Потім додайте цибулю, зелений перець чилі і готуйте, поки вона не підрум'яниться по краях.
Додайте кубики картоплі, накрийте кришкою і готуйте, поки вона не стане м'якою, близько 12-15 хвилин, періодично помішуючи.
Додайте куркуму, мелений коріандр, мелений кмин і сіль. Налийте невелику кількість води, якщо суміш має занадто сухий вигляд.
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