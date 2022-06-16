Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як приготувати картоплю масала по-бомбейськи

Дата публікації
Перегляди
147
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як приготувати картоплю масала по-бомбейськи

Фото: Credits

Варіантів приготування картоплі багато. Наш рецепт – класика індійської кухні.

Приготувавши картоплю зі спеціями за бомбейським рецептом, ви здивуєте сім'ю чи гостей оригінальністю подавання звичного гарніру. Картопля, тушкована зі спеціями, вийде ароматною та екзотичною.

складові

  • 3 картоплини середнього розміру
  • 1 столова ложка олії
  • 1 чайна ложка насіння гірчиці
  • 8-10 листків карі (можна замінити меленим)
  • 1 середня цибулина
  • 2 -3 зелених чилі
  • ½ чайної ложки куркуми
  • 1 чайна ложка меленого коріандру
  • ½ чайної ложки меленого кмину
  • ½ чайної ложки порошку червоного перцю чилі за бажанням
  • сіль за смаком

Приготування

Картоплю очистити та нарізати кубиками середнього розміру. Тонко нарізати цибулю. Дрібно нарізати перцю чилі.

Найкраще спочатку відварити картоплю на пару або в мікрохвильовій печі, поки вона не стане м'якою, але можна починати готувати і сиру картоплю.

Розігрійте олію в каструлі з товстим дном; додайте насіння гірчиці і, щойно воно почне лопатися, додайте карі і готуйте 30 секунд.

Потім додайте цибулю, зелений перець чилі і готуйте, поки вона не підрум'яниться по краях.

Додайте кубики картоплі, накрийте кришкою і готуйте, поки вона не стане м'якою, близько 12-15 хвилин, періодично помішуючи.

Додайте куркуму, мелений коріандр, мелений кмин і сіль. Налийте невелику кількість води, якщо суміш має занадто сухий вигляд.

Читайте також:

Наступна публікація