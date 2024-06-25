Як приготувати картоплю з салом на шампурі: рецепт від блогерки

Існує якась магія вугілля, адже що б ви на них не готували, воно буде смачне й однієї порції буде замало, особливо коли йдеться про запечену картоплю.

Блогерка Катя Рибалка на своїй сторінці TikTok запостила нове смачне відео з рецептом картоплі з салом на шампурі, який ну дуже хочеться повторити вже наступними вихідними.

Інгредієнти Картопля Сало Цибуля Сіль Паприка Суміш перців Часник Олія

Приготування:

Картоплю, сало і цибулю нарізати кільцями та по черзі надіти на шампур;

Посипати копченою паприкою, часником;

Завернути у фольгу і покласти на мангал;

Коли картопля пропечеться, зняти фольгу і залишити на вуглях до утворення скоринки.

На заправку:

Суміш перців і часник розтерти в ступці, додавши олію;

Цибулю з петрушкою дрібно нашинкувати;

Все змішати та полити готову картоплю.

Неймовірно простий та смачний рецепт, який можна готувати хоч кожного дня.

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