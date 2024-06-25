Як приготувати картоплю з салом на шампурі: рецепт від блогерки

Існує якась магія вугілля, адже що б ви на них не готували, воно буде смачне й однієї порції буде замало, особливо коли йдеться про запечену картоплю.
Блогерка Катя Рибалка на своїй сторінці TikTok запостила нове смачне відео з рецептом картоплі з салом на шампурі, який ну дуже хочеться повторити вже наступними вихідними.
Інгредієнти
- Картопля
- Сало
- Цибуля
- Сіль
- Паприка
- Суміш перців
- Часник
- Олія
Приготування:
- Картоплю, сало і цибулю нарізати кільцями та по черзі надіти на шампур;
- Посипати копченою паприкою, часником;
- Завернути у фольгу і покласти на мангал;
- Коли картопля пропечеться, зняти фольгу і залишити на вуглях до утворення скоринки.
На заправку:
- Суміш перців і часник розтерти в ступці, додавши олію;
- Цибулю з петрушкою дрібно нашинкувати;
- Все змішати та полити готову картоплю.
@katya_rybalka Ви маєте обовʼязково спробувати цей рецепт картоплі на відкритому вогні @chikalo_official.ua ♬ som original - Songs Trechos
Неймовірно простий та смачний рецепт, який можна готувати хоч кожного дня.
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