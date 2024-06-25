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Як приготувати картоплю з салом на шампурі: рецепт від блогерки

Як приготувати картоплю з салом на шампурі: рецепт від блогерки

Як приготувати картоплю з салом на шампурі / Фото: Credits

Існує якась магія вугілля, адже що б ви на них не готували, воно буде смачне й однієї порції буде замало, особливо коли йдеться про запечену картоплю.

Блогерка Катя Рибалка на своїй сторінці TikTok запостила нове смачне відео з рецептом картоплі з салом на шампурі, який ну дуже хочеться повторити вже наступними вихідними.

Інгредієнти

Картопля
Сало
Цибуля
Сіль
Паприка
Суміш перців
Часник
Олія

Приготування:

  • Картоплю, сало і цибулю нарізати кільцями та по черзі надіти на шампур;
  • Посипати копченою паприкою, часником;
  • Завернути у фольгу і покласти на мангал;
  • Коли картопля пропечеться, зняти фольгу і залишити на вуглях до утворення скоринки.

На заправку:

  • Суміш перців і часник розтерти в ступці, додавши олію; 
  • Цибулю з петрушкою дрібно нашинкувати;
  • Все змішати та полити готову картоплю.
@katya_rybalka Ви маєте обовʼязково спробувати цей рецепт картоплі на відкритому вогні @chikalo_official.ua ♬ som original - Songs Trechos

Неймовірно простий та смачний рецепт, який можна готувати хоч кожного дня.

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