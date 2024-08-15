Як приготувати класичний пиріг "Зебра": секрети фудблогера

Пиріг "Зебра" — це справжній класичний десерт, який асоціюється зі смаком дитинства. Йому не потрібні ані зайві складники, ані пояснення — просто чашка гарячого чаю і ви отримуєте справжню насолоду.

Фудблогер Крючков Олексій показав, як приготувати традиційний смачний пиріг "Зебра", який чудово смакуватиме до чаю чи кави. Автор використовував форму на 24 см.

Інгредієнти Сметана 15% 250 г Цукор 150 г Борошно 300 г Яйця 4 шт. Олія 100 мл Сіль Какао 1 ст. л Розпушувач 10 г

Приготування:

У миску додайте яйця, цукор, дрібку солі та збийте все це міксером до однорідної пишної маси;

Потім додайте туди олію, сметану, розпушувач, просійте борошно та знову поєднайте все за допомогою міксера на малих обертах;

Розділіть тісто на дві рівні частини та до однієї з частин додайте какао;

Тісто з какао ще раз перемішайте міксером, потім додайте 2 ст. л води та знову перемішайте;

Візьміть форму і застеліть її пергаментом;

Потім, по черзі, по 2 ст. л викладайте спочатку одну частину тіста, потім іншу та відправляйте у духовку;

Пиріг випікати на 180°C 45-50 хв, можете зубочисткою чи шпажкою перевірите його готовність.

Поради:

Воду у тісто необхідно додати для того, щоб воно було таке саме за щільністю, як і тісто без какао.

Смачного!

У світі існують прекрасні, вже ідеальні речі й схоже, що пиріг "Зебра" — одна з них.

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