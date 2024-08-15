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Як приготувати класичний пиріг "Зебра": секрети фудблогера

Як приготувати класичний пиріг "Зебра": секрети фудблогера

Пиріг "Зебра" / Фото: Credits

Пиріг "Зебра" — це справжній класичний десерт, який асоціюється зі смаком дитинства. Йому не потрібні ані зайві складники, ані пояснення — просто чашка гарячого чаю і ви отримуєте справжню насолоду.

Фудблогер Крючков Олексій показав, як приготувати традиційний смачний пиріг "Зебра", який чудово смакуватиме до чаю чи кави. Автор використовував форму на 24 см.

Інгредієнти

Сметана 15%  
250 г
Цукор
150 г
Борошно
300 г
Яйця
4 шт.
Олія
100 мл
Сіль
Какао
1 ст. л
Розпушувач 
10 г

Приготування:

  • У миску додайте яйця, цукор, дрібку солі та збийте все це міксером до однорідної пишної маси;
  • Потім додайте туди олію, сметану, розпушувач, просійте борошно та знову поєднайте все за допомогою міксера на малих обертах;
  • Розділіть тісто на дві рівні частини та до однієї з частин додайте какао;
  • Тісто з какао ще раз перемішайте міксером, потім додайте 2 ст. л води та знову перемішайте;
  • Візьміть форму і застеліть її пергаментом;
  • Потім, по черзі, по 2 ст. л викладайте спочатку одну частину тіста, потім іншу та відправляйте у духовку;
  • Пиріг випікати на 180°C 45-50 хв, можете зубочисткою чи шпажкою перевірите його готовність.

Поради:
Воду у тісто необхідно додати для того, щоб воно було таке саме за щільністю, як і тісто без какао.

Смачного!

У світі існують прекрасні, вже ідеальні речі й схоже, що пиріг "Зебра" — одна з них.

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