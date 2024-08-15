Як приготувати класичний пиріг "Зебра": секрети фудблогера

Пиріг "Зебра" — це справжній класичний десерт, який асоціюється зі смаком дитинства. Йому не потрібні ані зайві складники, ані пояснення — просто чашка гарячого чаю і ви отримуєте справжню насолоду.
Фудблогер Крючков Олексій показав, як приготувати традиційний смачний пиріг "Зебра", який чудово смакуватиме до чаю чи кави. Автор використовував форму на 24 см.
Інгредієнти
- Сметана 15%
- 250 г
- Цукор
- 150 г
- Борошно
- 300 г
- Яйця
- 4 шт.
- Олія
- 100 мл
- Сіль
- Какао
- 1 ст. л
- Розпушувач
- 10 г
Приготування:
- У миску додайте яйця, цукор, дрібку солі та збийте все це міксером до однорідної пишної маси;
- Потім додайте туди олію, сметану, розпушувач, просійте борошно та знову поєднайте все за допомогою міксера на малих обертах;
- Розділіть тісто на дві рівні частини та до однієї з частин додайте какао;
- Тісто з какао ще раз перемішайте міксером, потім додайте 2 ст. л води та знову перемішайте;
- Візьміть форму і застеліть її пергаментом;
- Потім, по черзі, по 2 ст. л викладайте спочатку одну частину тіста, потім іншу та відправляйте у духовку;
- Пиріг випікати на 180°C 45-50 хв, можете зубочисткою чи шпажкою перевірите його готовність.
Поради:
Воду у тісто необхідно додати для того, щоб воно було таке саме за щільністю, як і тісто без какао.
Смачного!
У світі існують прекрасні, вже ідеальні речі й схоже, що пиріг "Зебра" — одна з них.
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