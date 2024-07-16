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Як приготувати компот "Мохіто" з аґрусу: рецепт фудблогерки

Як приготувати компот "Мохіто" з аґрусу: рецепт фудблогерки

Як приготувати компот "Мохіто" з аґрусу / Фото: Credits

Пропонуємо незвичний рецепт класичного "Мохіто", який можна закрутити в банки та смакувати не тільки літом, але й зимою.

Фудблогерка Інна Ключник показала як приготувати цікавий компот з аґрусу, який на смак дуже нагадує улюблений літній коктейль "Мохіто". Рецепт розрахований на 3 л банку.

Інгредієнти

Аґрус
1 склянка з верхом
Цукор 
1 склянка
Лимон 
3 шматочки
М'ята
1 гілочка
Лимонна кислота 
1/6 ч.л

Приготування:

  • Гарненько вимити аґрус;
  • Засипати аґрус у банку, додати лимон, м’яту та на кінчику чайної ложки лимонної кислоти. Наостанок засипати все цукром;
  • Залити все кип’ятком і закрутити банку.

Поради:

Кісточки з лимона краще дістати, щоб ваш "Мохіто" не гірчив.

"Мохіто" з аґрусу - незвичний та смачний напій, який має сподобатися всій вашій родині, а друзі однозначно зажадають його рецепт.

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