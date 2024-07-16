Як приготувати компот "Мохіто" з аґрусу: рецепт фудблогерки

Пропонуємо незвичний рецепт класичного "Мохіто", який можна закрутити в банки та смакувати не тільки літом, але й зимою.

Фудблогерка Інна Ключник показала як приготувати цікавий компот з аґрусу, який на смак дуже нагадує улюблений літній коктейль "Мохіто". Рецепт розрахований на 3 л банку.

Інгредієнти Аґрус 1 склянка з верхом Цукор 1 склянка Лимон 3 шматочки М'ята 1 гілочка Лимонна кислота 1/6 ч.л

Приготування:

Гарненько вимити аґрус;

Засипати аґрус у банку, додати лимон, м’яту та на кінчику чайної ложки лимонної кислоти. Наостанок засипати все цукром;

Залити все кип’ятком і закрутити банку.

Поради:

Кісточки з лимона краще дістати, щоб ваш "Мохіто" не гірчив.

"Мохіто" з аґрусу - незвичний та смачний напій, який має сподобатися всій вашій родині, а друзі однозначно зажадають його рецепт.

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