Як приготувати копчену курку з сиром в тісті: смачний рецепт від фудблогерки

Всі ми певно їли та багато хто з нас любить сосиски в тісті, але сьогодні розкажемо вам про вдосконалений рецепт цієї смакоти, де замість сосиски буде курка.

Рецепти фудблогерки Христина Склепкович абсолютно неможливо дивитись на голодний шлунок, інколи здається, що аромат страви відчуваєш через екран. Цього разу авторка поділилась рецептом соковитої, ароматної та смачної копченої курки в тісті. Від такої смакоти важко відірватись.

Інгредієнти Копчена курка 1 філе Плавлений сир скибочками Тісто листково-дріжджове Твердий сир 50 г

Приготування:

Нарізати курку подовжньо;

Кожний шматок курки гарно загорнути сиром;

Тісто нарізати на смужки й обкрутити ними курку в сирі;

Викласти на деко, застелене пергаментом;

Курку в тісті можна зверху змастити яйцем та посипати тертим сиром;

Випікати за 200 °C, 15-18 хв.

Читачі у коментарях назвали цей рецепт "Сосиска в тісті "по-багатому"" і підтвердили, що це дуже смачно.

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