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Як приготувати корисні смаколики з кіноа

Як приготувати корисні смаколики з кіноа

Як приготувати корисні смаколики з кіноа / Фото: Credits

Приготуйте хрусткий та поживний смаколик з шоколадом, багатий білками та клітковиною.

На сторінці emilyxlevi вийшов рецепт як приготувати смачні та натуральні солодощі з фруктів та кіноа.

Інгредієнти

Кіноа
1/2 склянки
Чорний шоколад
230 мл
Полуниця

Приготування:

  • Залиште кіноа у воді на 5 хвилин, потім промийте;
  • Додайте кіноа на пательню і смажте на середньому слабкому вогні всього кілька хвилин;
  • Додайте темний шоколад, поки він не розтане;
  • Поріжте полуницю і зверху налийте на неї шоколад з кіноа.
  • Почекайте поки все вистигне і можна їсти.

Поради:

  • Полуницю можна замінити на інший улюблений фрукт;
  • Ви можете регулювати співвідношення кіноа та шоколаду відповідно до своїх уподобань;
  • Шоколад з кіноа можна їсти й без фруктів.

Цікаво:

 Якщо посмажити кіноа на плиті кілька хвилин, він почне лопатися, як попкорн.

Ми певні, що такий смаколик оцінять всі ті, хто слідкує за фігурою і батьки, які дають дітям лише корисні солодощі.

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