Як приготувати корисні смаколики з кіноа

Приготуйте хрусткий та поживний смаколик з шоколадом, багатий білками та клітковиною.

На сторінці emilyxlevi вийшов рецепт як приготувати смачні та натуральні солодощі з фруктів та кіноа.

Інгредієнти Кіноа 1/2 склянки Чорний шоколад 230 мл Полуниця

Приготування:

Залиште кіноа у воді на 5 хвилин, потім промийте;

Додайте кіноа на пательню і смажте на середньому слабкому вогні всього кілька хвилин;

Додайте темний шоколад, поки він не розтане;

Поріжте полуницю і зверху налийте на неї шоколад з кіноа.

Почекайте поки все вистигне і можна їсти.

Поради:

Полуницю можна замінити на інший улюблений фрукт;

Ви можете регулювати співвідношення кіноа та шоколаду відповідно до своїх уподобань;

Шоколад з кіноа можна їсти й без фруктів.

Цікаво:

Якщо посмажити кіноа на плиті кілька хвилин, він почне лопатися, як попкорн.

Ми певні, що такий смаколик оцінять всі ті, хто слідкує за фігурою і батьки, які дають дітям лише корисні солодощі.

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