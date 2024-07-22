Як приготувати корисні смаколики з кіноа

Приготуйте хрусткий та поживний смаколик з шоколадом, багатий білками та клітковиною.
На сторінці emilyxlevi вийшов рецепт як приготувати смачні та натуральні солодощі з фруктів та кіноа.
Інгредієнти
- Кіноа
- 1/2 склянки
- Чорний шоколад
- 230 мл
- Полуниця
Приготування:
- Залиште кіноа у воді на 5 хвилин, потім промийте;
- Додайте кіноа на пательню і смажте на середньому слабкому вогні всього кілька хвилин;
- Додайте темний шоколад, поки він не розтане;
- Поріжте полуницю і зверху налийте на неї шоколад з кіноа.
- Почекайте поки все вистигне і можна їсти.
Поради:
- Полуницю можна замінити на інший улюблений фрукт;
- Ви можете регулювати співвідношення кіноа та шоколаду відповідно до своїх уподобань;
- Шоколад з кіноа можна їсти й без фруктів.
Цікаво:
Якщо посмажити кіноа на плиті кілька хвилин, він почне лопатися, як попкорн.
Ми певні, що такий смаколик оцінять всі ті, хто слідкує за фігурою і батьки, які дають дітям лише корисні солодощі.
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