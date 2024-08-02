Як приготувати курку з сиром у паніруванні

Приготуйте цю хрустку і водночас вершкову курочку менш ніж за під години.
На сторінці beliasnykfood показали простий рецепт смачної смаженої курочки. Якщо ви на дієті, цей рецепт стане великою спокусою.
Інгредієнти
- М'ясо
- Плавлений сир
- Зелень
- Помідор
- Яйця
- Борошно
- Панірувальні сухарі
Приготування:
- М’ясо порізати на шматочки та відбити;
- Зелень дрібно порізати;
- Змішати сир та зелень до однорідності;
- Намастити м’ясо сиром, покласти скибочку помідора та скрутити рулетик;
- Рулетики змастити яйцем, потім борошном і наостанок посипати панірувальними сухарями;
- Викласти на пательню і смажити до готовності та золотистого кольору.
Всього за якихось 15 хвилин ви приготуєте смачну страву до столу на вечерю чи обід.
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