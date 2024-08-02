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Як приготувати курку з сиром у паніруванні

Як приготувати курку з сиром у паніруванні

Як приготувати курку з сиром / Фото: Credits

Приготуйте цю хрустку і водночас вершкову курочку менш ніж за під години.

На сторінці beliasnykfood показали простий рецепт смачної смаженої курочки. Якщо ви на дієті, цей рецепт стане великою спокусою.

Інгредієнти

М'ясо
Плавлений сир
Зелень
Помідор
Яйця
Борошно
Панірувальні сухарі

Приготування:

  • М’ясо порізати на шматочки та відбити;
  • Зелень дрібно порізати;
  • Змішати сир та зелень до однорідності;
  • Намастити м’ясо сиром, покласти скибочку помідора та скрутити рулетик;
  • Рулетики змастити яйцем, потім борошном і наостанок посипати панірувальними сухарями;
  • Викласти на пательню і смажити до готовності та золотистого кольору.

Всього за якихось 15 хвилин ви приготуєте смачну страву до столу на вечерю чи обід.

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