Як приготувати курячі котлети з болгарським перцем і сиром

Ніжні рубані котлети з курячого філе з болгарським перцем виходять соковитими та красивими.
Вам знадобляться куряче філе, болгарський перець, сир, зелень, яйця, сметана і манна крупа. Все наріжте, перемішайте та обсмажте на сковороді.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- сир твердий
- 100 г
- болгарський перець червоний
- 1 шт.
- яйце куряче
- 1 шт.
- сметана
- 80 г
- крупа манна
- 40 г
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- зелена цибуля, кріп
- Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на дрібні кубики.
- Болгарський перець очистіть від перегородок та насіння і також наріжте на дрібні кубики.
- Твердий сир натріть на середню тертку.
- Зелень промийте під проточною водою, обсушіть і дрібно подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте куряче філе, болгарський перець, сир, зелень, яйце, сметану, манну крупу, перець чорний мелений і сіль. Добре перемішайте та залиште на 20 хвилин.
- На розігріту сковороду з олією столовою ложкою викладайте котлети, накрийте кришкою і обсмажте на середньому вогні, з двох боків 5-7 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
- Сметану можна використовувати будь-якої жирності.
- Болгарський перець використовуйте червоного кольору.
Читайте також:
- Куряче філе у вершковому соусі: рецепт смачної та ароматної страви
- Курячі зрази з грибами: рецепт гарячої страви, яка сподобається всім
- Як приготувати курку гриль в духовці.