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Як приготувати курячі котлети з болгарським перцем і сиром

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
137 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
121
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати курячі котлети з болгарським перцем і сиром

Рубані курячі котлети / Фото: Credits

Ніжні рубані котлети з курячого філе з болгарським перцем виходять соковитими та красивими.

Вам знадобляться куряче філе, болгарський перець, сир, зелень, яйця, сметана і манна крупа. Все наріжте, перемішайте та обсмажте на сковороді.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
сир твердий
100 г
болгарський перець червоний
1 шт.
яйце куряче
1 шт.
сметана
80 г
крупа манна
40 г
перець чорний мелений
сіль
олія
зелена цибуля, кріп
  1. Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на дрібні кубики.
  2. Болгарський перець очистіть від перегородок та насіння і також наріжте на дрібні кубики.
  3. Твердий сир натріть на середню тертку.
  4. Зелень промийте під проточною водою, обсушіть і дрібно подрібніть ножем.
  5. У мисці з'єднайте куряче філе, болгарський перець, сир, зелень, яйце, сметану, манну крупу, перець чорний мелений і сіль. Добре перемішайте та залиште на 20 хвилин.
  6. На розігріту сковороду з олією столовою ложкою викладайте котлети, накрийте кришкою і обсмажте на середньому вогні, з двох боків 5-7 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Сметану можна використовувати будь-якої жирності.
  • Болгарський перець використовуйте червоного кольору.

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