Як приготувати курячі котлети з болгарським перцем і сиром

Ніжні рубані котлети з курячого філе з болгарським перцем виходять соковитими та красивими.

Вам знадобляться куряче філе, болгарський перець, сир, зелень, яйця, сметана і манна крупа. Все наріжте, перемішайте та обсмажте на сковороді.

Інгредієнти куряче філе 500 г сир твердий 100 г болгарський перець червоний 1 шт. яйце куряче 1 шт. сметана 80 г крупа манна 40 г перець чорний мелений сіль олія зелена цибуля, кріп

Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на дрібні кубики. Болгарський перець очистіть від перегородок та насіння і також наріжте на дрібні кубики. Твердий сир натріть на середню тертку. Зелень промийте під проточною водою, обсушіть і дрібно подрібніть ножем. У мисці з'єднайте куряче філе, болгарський перець, сир, зелень, яйце, сметану, манну крупу, перець чорний мелений і сіль. Добре перемішайте та залиште на 20 хвилин. На розігріту сковороду з олією столовою ложкою викладайте котлети, накрийте кришкою і обсмажте на середньому вогні, з двох боків 5-7 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

Сметану можна використовувати будь-якої жирності.

Болгарський перець використовуйте червоного кольору.

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