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Як приготувати курячі крильця на сковороді

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
265 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
163
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати курячі крильця на сковороді

Курячі крильця на сковороді / Фото: Credits

Соковиті, гострі, злегка солодкуваті – такими виходять курячі крильця, смажені на сковороді. А секрет цієї смачної страви полягає у маринаді. Вам знадобиться просто взяти крила, трохи спецій, додати мед, сік апельсина та обсмажити їх на сковороді.

Інгредієнти

крильця курячі
1 кг
перець гострий чилі
0,5 шт.
імбир
1 ч. л.
часник
4 зубчики
мед
1 ст. л.
апельсини
2 шт.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Крильця промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником. Розріжте на дві частини по суглобу. Маленьку частину краю не використовуйте. Посоліть і поперчіть.
  2. Перець гострий помийте, видаліть насіння, прожилки та дрібно наріжте.
  3. Часник очистіть і дрібно наріжте.
  4. Апельсини очистіть та видавіть сік.
  5. На розігрітій сковороді з олією обсмажте крила до золотистого кольору. Викладіть на блюдо.
  6. У цю сковороду покладіть часник, імбир, гострий перець і обсмажте протягом 30 секунд, поверніть крила в сковороду, додайте мед і апельсиновий сік. Протушкуйте крильця під закритою кришкою на повільному вогні 15 хвилин. Потім кришку відкрийте і готуйте доти, доки не випарується вся волога.

Поради:

  • Імбир можна використовувати свіжий.

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