Як приготувати курячі крильця на сковороді

Соковиті, гострі, злегка солодкуваті – такими виходять курячі крильця, смажені на сковороді. А секрет цієї смачної страви полягає у маринаді. Вам знадобиться просто взяти крила, трохи спецій, додати мед, сік апельсина та обсмажити їх на сковороді.
Інгредієнти
- крильця курячі
- 1 кг
- перець гострий чилі
- 0,5 шт.
- імбир
- 1 ч. л.
- часник
- 4 зубчики
- мед
- 1 ст. л.
- апельсини
- 2 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Крильця промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником. Розріжте на дві частини по суглобу. Маленьку частину краю не використовуйте. Посоліть і поперчіть.
- Перець гострий помийте, видаліть насіння, прожилки та дрібно наріжте.
- Часник очистіть і дрібно наріжте.
- Апельсини очистіть та видавіть сік.
- На розігрітій сковороді з олією обсмажте крила до золотистого кольору. Викладіть на блюдо.
- У цю сковороду покладіть часник, імбир, гострий перець і обсмажте протягом 30 секунд, поверніть крила в сковороду, додайте мед і апельсиновий сік. Протушкуйте крильця під закритою кришкою на повільному вогні 15 хвилин. Потім кришку відкрийте і готуйте доти, доки не випарується вся волога.
Поради:
- Імбир можна використовувати свіжий.
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