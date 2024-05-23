Як приготувати курячі крильця на сковороді

Соковиті, гострі, злегка солодкуваті – такими виходять курячі крильця, смажені на сковороді. А секрет цієї смачної страви полягає у маринаді. Вам знадобиться просто взяти крила, трохи спецій, додати мед, сік апельсина та обсмажити їх на сковороді.