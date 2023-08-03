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Як приготувати курячі нагетси в духовці

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
280 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
602
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати курячі нагетси в духовці

Курячі нагетси в духовці / Фото: Credits

Нагетси можна зустріти практично в усіх ресторанах швидкого харчування. Але що заважає приготувати їх удома? А щоб страва вийшла корисною, приготуємо їх у духовці. Куряче філе в паніруванні з борошна, яєць і сиру, виходить з хрусткою скоринкою, але ніжним і соковитим усередині.

Інгредієнти

куряче філе
300 г
яйце
1 шт.
сир твердий
100 г
борошно
2 ст. л.
куркума
чверть ч. л.
чорний мелений перець
сіль
  1. Куряче філе вимийте та обсушіть.
  2. Наріжте поперек волокон на скибочки завтовшки близько сантиметра. Посоліть, поперчіть. Додайте куркуму.
  3. Твердий сир натріть на середній тертці.
  4. У лоток всипте борошно, викладіть м'ясо, закрийте кришкою і добре струсіть.
  5. Додайте яйце і знову добре струсіть.
  6. Потім додайте сир. Закрийте кришкою і ще раз струсіть.
  7. Деко застеліть пергаментом.
  8. Викладіть нагетси і випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 20-25 хвилин.

Поради:

  • Використовувати можна індиче філе.

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Дата публікації
Перегляди
602
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