Як приготувати курячі нагетси в духовці

Нагетси можна зустріти практично в усіх ресторанах швидкого харчування. Але що заважає приготувати їх удома? А щоб страва вийшла корисною, приготуємо їх у духовці. Куряче філе в паніруванні з борошна, яєць і сиру, виходить з хрусткою скоринкою, але ніжним і соковитим усередині.