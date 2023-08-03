Як приготувати курячі нагетси в духовці

Нагетси можна зустріти практично в усіх ресторанах швидкого харчування. Але що заважає приготувати їх удома? А щоб страва вийшла корисною, приготуємо їх у духовці. Куряче філе в паніруванні з борошна, яєць і сиру, виходить з хрусткою скоринкою, але ніжним і соковитим усередині.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- яйце
- 1 шт.
- сир твердий
- 100 г
- борошно
- 2 ст. л.
- куркума
- чверть ч. л.
- чорний мелений перець
- сіль
- Куряче філе вимийте та обсушіть.
- Наріжте поперек волокон на скибочки завтовшки близько сантиметра. Посоліть, поперчіть. Додайте куркуму.
- Твердий сир натріть на середній тертці.
- У лоток всипте борошно, викладіть м'ясо, закрийте кришкою і добре струсіть.
- Додайте яйце і знову добре струсіть.
- Потім додайте сир. Закрийте кришкою і ще раз струсіть.
- Деко застеліть пергаментом.
- Викладіть нагетси і випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 20-25 хвилин.
Поради:
- Використовувати можна індиче філе.
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