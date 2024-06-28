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Як приготувати курячий пиріг: цікавий рецепт з Instagram

Як приготувати курячий пиріг: цікавий рецепт з Instagram

Як приготувати курячий пиріг / Фото: Credits

Від такого соковитого та вершкового пирога неможливо встояти, а його аромат пробудить у вас бажання, навіть якщо ви ще не зголодніли.

На сторінці Yemek Nerede Yiyelim вийшло новий відеорецепт як приготувати соковитий курячий пиріг.

Інгредієнти

Тісто філо
Курка
750 г
Крем-сир
500 г
Червоний перець
1 шт.
Зелений перець
1 шт.
Петрушка
Сир скибочками "Чедер"
Карі
Куркума
Перець чорний
Сіль
Мінеральна вода
0,5 л
Олія
2 ст.л
Йогурт
1 ст.л
Яйця
1 шт.

Приготування:

  • Курку, перець, петрушку та сир дрібно нарізати та змішати з крем-сиром (можна все подрібнити у блендері);
  • Змішати мінеральну воду, олію, йогурт та яйце і добре перемішати;
  • Покласти тісто у форму (як на відео) і викладати шарами в порядку: філо, соус, начинка, сир і в такому порядку;
  • Зверху пиріг можна змастити жовтком і посипати чорним кмином;
  • Поставити у розігріту до 180 градусів духовку до підрум'янення.

Поради:

  • Автор використовував форму 26 см, ви можете використати ту, що маєте, іншого розміру;
  • Йогурт можна замінити на молоко.

Це пиріг для тих, кого не лякають калорії та хто обожнює смачно поїсти.

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