Як приготувати курячий пиріг: цікавий рецепт з Instagram

Від такого соковитого та вершкового пирога неможливо встояти, а його аромат пробудить у вас бажання, навіть якщо ви ще не зголодніли.
На сторінці Yemek Nerede Yiyelim вийшло новий відеорецепт як приготувати соковитий курячий пиріг.
Інгредієнти
- Тісто філо
- Курка
- 750 г
- Крем-сир
- 500 г
- Червоний перець
- 1 шт.
- Зелений перець
- 1 шт.
- Петрушка
- Сир скибочками "Чедер"
- Карі
- Куркума
- Перець чорний
- Сіль
- Мінеральна вода
- 0,5 л
- Олія
- 2 ст.л
- Йогурт
- 1 ст.л
- Яйця
- 1 шт.
Приготування:
- Курку, перець, петрушку та сир дрібно нарізати та змішати з крем-сиром (можна все подрібнити у блендері);
- Змішати мінеральну воду, олію, йогурт та яйце і добре перемішати;
- Покласти тісто у форму (як на відео) і викладати шарами в порядку: філо, соус, начинка, сир і в такому порядку;
- Зверху пиріг можна змастити жовтком і посипати чорним кмином;
- Поставити у розігріту до 180 градусів духовку до підрум'янення.
Поради:
- Автор використовував форму 26 см, ви можете використати ту, що маєте, іншого розміру;
- Йогурт можна замінити на молоко.
Це пиріг для тих, кого не лякають калорії та хто обожнює смачно поїсти.
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