Як приготувати курячий шніцель у картопляному паніруванні

Приготуйте соковитий шніцель з курячого філе на будь-який випадок.
М'ясо виходить соковитим усередині, а завдяки паніруванню з картоплі – хрумким і рум'яним зовні. Шніцель чудово підійде до овочевого салату.
Інгредієнти
- філе куряче
- 1 шт.
- картопля
- 5 шт.
- яйце куряче
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- часник
- 2 зубки
- куркума
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте на шматочки завтовшки 1,5 см. Накрийте харчовою плівкою, злегка відбийте, посоліть і поперчіть.
- Картоплю очистьте, натріть на дрібній тертці, посоліть, витисніть сік. Додайте пропущений через прес часник.
- До однієї миски висипте борошно, у другій змішайте яйця з сіллю, куркумою та збийте віночком, до третьої викладіть картопляну масу. Обваляйте кожен шматочок філе в борошні, в яйці, потім у картопляній масі.
- Обсмажте на сковороді з розігрітою олією з двох боків на середньому вогні до золотавої скоринки.
Поради:
- М'ясо використовуйте будь-яке.
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