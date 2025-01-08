Як приготувати курячий шніцель у картопляному паніруванні

Приготуйте соковитий шніцель з курячого філе на будь-який випадок.

М'ясо виходить соковитим усередині, а завдяки паніруванню з картоплі – хрумким і рум'яним зовні. Шніцель чудово підійде до овочевого салату.

Інгредієнти філе куряче 1 шт. картопля 5 шт. яйце куряче 1 шт. борошно пшеничне 2 ст. л. часник 2 зубки куркума 0,5 ч. л. перець чорний мелений сіль олія

Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте на шматочки завтовшки 1,5 см. Накрийте харчовою плівкою, злегка відбийте, посоліть і поперчіть. Картоплю очистьте, натріть на дрібній тертці, посоліть, витисніть сік. Додайте пропущений через прес часник. До однієї миски висипте борошно, у другій змішайте яйця з сіллю, куркумою та збийте віночком, до третьої викладіть картопляну масу. Обваляйте кожен шматочок філе в борошні, в яйці, потім у картопляній масі. Обсмажте на сковороді з розігрітою олією з двох боків на середньому вогні до золотавої скоринки.

Поради:

М'ясо використовуйте будь-яке.

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