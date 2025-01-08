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Як приготувати курячий шніцель у картопляному паніруванні

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
219 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
46
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати курячий шніцель у картопляному паніруванні

Курячий шніцель у картопляному паніруванні / Фото: Credits

Приготуйте соковитий шніцель з курячого філе на будь-який випадок.

М'ясо виходить соковитим усередині, а завдяки паніруванню з картоплі – хрумким і рум'яним зовні. Шніцель чудово підійде до овочевого салату.

Інгредієнти

філе куряче
1 шт.
картопля
5 шт.
яйце куряче
1 шт.
борошно пшеничне
2 ст. л.
часник
2 зубки
куркума
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте на шматочки завтовшки 1,5 см. Накрийте харчовою плівкою, злегка відбийте, посоліть і поперчіть.
  2. Картоплю очистьте, натріть на дрібній тертці, посоліть, витисніть сік. Додайте пропущений через прес часник.
  3. До однієї миски висипте борошно, у другій змішайте яйця з сіллю, куркумою та збийте віночком, до третьої викладіть картопляну масу. Обваляйте кожен шматочок філе в борошні, в яйці, потім у картопляній масі.
  4. Обсмажте на сковороді з розігрітою олією з двох боків на середньому вогні до золотавої скоринки.

Поради:

  • М'ясо використовуйте будь-яке.

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